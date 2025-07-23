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ОТП Банк предлагает до 100% кэшбэка за первую покупку по дебетовой ОТП Карте

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 21 июля по 15 сентября 2025 года ОТП Банк проводит акцию "До 100% кэшбэк за первую покупку" для новых клиентов, которые оформят дебетовую ОТП Карту.

Акция позволит получить до 1 тыс. бонусных рублей за первую покупку.

Принять участие в акции просто: достаточно стать клиентом Банка, оформив ОТП Карту на сайте или в мобильном приложении ОТП Банка. Затем оплатить товар или услугу ОТП Картой на любую сумму в течение 10 календарных дней с момента активации карты и получить 100% кэшбэк до 1 тыс. бонусных рублей.

Кэшбэк по акции суммируется со стандартным кэшбэком по карте. Общий фонд акции составляет 15 млн бонусных рублей и выплачивается участникам, оплатившим покупку первыми по дате и времени (учитывается московское время совершения первой операции).

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