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ВТБ открыл набор на программу "Амбассадоры ВТБ" для студентов вузов

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк начал отбор на программу амбассадоров бренда работодателя ВТБ для студентов из московских и региональных вузов. 30 талантливых и инициативных молодых людей, которые пройдут многоступенчатый отбор, будут способствовать дальнейшему укреплению позиций ВТБ как работодателя в своих учебных заведениях.

Программа стартует в сентябре и продлится 9 месяцев. Команда амбассадоров ВТБ проведет масштабную работу в ключевых вузах по всей России с совокупным охватом не менее 30 тысяч студентов. Амбассадоры будут рассказывать на страницах соцсетей вузов о карьерных возможностях для студентов в банке ВТБ и организуют более 300 мероприятий в различных форматах.

Официальное открытие программы для всех отобранных участников состоится 16 сентября в Москве в очном формате. Далее амбассадоры будут проходить обучение по следующим направлениям: создание контента для социальных сетей, публичные выступления, организация мероприятий и выстраивание эффективных коммуникаций.

По итогам программы амбассадоры получат приоритет при отборе на стажировки и вакансии, а также возможность зачесть учебную практику.

Заявки будущих амбассадоров принимаются до 15 августа здесь.

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