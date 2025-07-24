НОВИКОМ представил на eMAKS-2025 возможности финансирования авиастроения

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр финансовых компетенций Госкорпорации Ростех) продемонстрировал свои компетенции в финансировании предприятий авиационной отрасли в рамках eMAKS-2025. Цифровая выставка проходит с 22 по 27 июля на платформе официального сайта Международного авиационно-космического салона "МАКС" aviasalon.com.

Онлайн-выставка eMAKS второй год подряд собирает ведущих участников аэрокосмической отрасли и демонстрирует достижения отечественной авиационной промышленности, направленные на укрепление технологического суверенитета страны. Ключевая тема выставки в 2025 году — промышленный суверенитет авиастроительных организаций в условиях активной реализации программы импортозамещения.

НОВИКОМ, как банк высоких технологий российской промышленности, представляет на eMAKS-2025 свою работу с ведущими предприятиями авиационной отрасли. Банк активно участвует в финансировании проектов по созданию новой авиационной техники, развитию высокотехнологичных производств и расширению экспорта российских решений. Среди партнеров НОВИКОМа — крупнейшие авиастроительные компании, входящие в Госкорпорацию Ростех: Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, холдинг "Вертолеты России" и другие.

При содействии НОВИКОМа создается перспективная авиационная техника: двигатели ПД-8 и ПД-14 для самолетов SJ-100 и МС-21, вертолеты семейств "Ми" и "Ка", вертолеты санитарной авиации "Ансат". В 2024 году банк договорился с ПАО "Яковлев" о финансировании расходов предприятия по заключенным договорам на поставку авиационно-технического имущества за рубеж.

"Авиационная отрасль занимает ключевое место в промышленной политике страны и остается одним из драйверов технологического развития. Для НОВИКОМа участие в eMAKS — это возможность показать работу по поддержке авиационного комплекса и продемонстрировать вклад в развитие технологического суверенитета", — подчеркнула Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.

Авиасалон "МАКС" стал неотъемлемой частью конгрессно-выставочной деятельности Ростеха, демонстрируя достижения отечественной промышленности широкой аудитории. В 2024 году цифровую платформу выставки посетили порядка 500 тысяч уникальных пользователей, что подтвердило востребованность и эффективность онлайн-формата.