Самарский филиал РСХБ уведомляет о закрытии офиса, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 224

Самарский региональный филиал АО "Россельхозбанк" уведомляет о закрытии офиса Самарского регионального филиала АО "Россельхозбанк" №3349/13/25, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 224. Обслуживание клиентов осуществляется по 22 сентября 2025 г. включительно. С 23 сентября 2025 г. услуги будут оказываться в близлежащем офисе № 3349/13/26 по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 131.
График работы:
Обслуживание физических лиц:
Пн.-пт. с 10:00 до 19:00,
суббота - с 10.00 до 17.00, без перерыва,
воскресенье - выходной.
Обслуживание юридических лиц:
Пн.-четв. с 10.00 до 17.00,
пт. с 10.00 до 16.00, без перерыва -
суббота, воскресенье - выходной.
В предпраздничные дни время обслуживание клиентов сокращается на 1 час.
График работы всех офисов Самарского регионального филиала размещен на сайте Банка.
Обращаем ваше внимание, что дистанционное банковское обслуживание (интернет-банк, мобильный банк) позволяет Вам полноценно пользоваться банковскими сервисами без посещения офисов Банка.
Дополнительную информацию вы можете получить на сайте Банка или по телефону контакт-центра.
Телефон круглосуточной поддержки: 8 (800) 100-0-100 (звонок по России бесплатный)
Банкоматы и информационно-платежные системы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни будут работать в стандартном режиме.
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