Самарский филиал РСХБ уведомляет о закрытии офиса, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 224

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Самарский региональный филиал АО "Россельхозбанк" уведомляет о закрытии офиса Самарского регионального филиала АО "Россельхозбанк" №3349/13/25, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 224. Обслуживание клиентов осуществляется по 22 сентября 2025 г. включительно. С 23 сентября 2025 г. услуги будут оказываться в близлежащем офисе № 3349/13/26 по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 131.

Фото: предоставлено Россельхозбанком