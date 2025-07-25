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НОВИКОМ развивает сотрудничество с Фондом финансирования предпринимательства Тюменской области

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) расширяет партнерство с Микрокредитной компанией "Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области" (ФФП). Новый этап сотрудничества включает открытие расчетного счета и получение процентов на остаток по нему. Это позволит фонду эффективнее управлять своими финансами.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Сотрудничество между банком и фондом началось в 2024 году. Тогда ФФП размещал средства на депозитах, отбирая предложения на конкурсной основе через биржевую площадку. Теперь фонд сможет гибко распоряжаться своими ресурсами с помощью расчетного счета и получать проценты на неснижаемый остаток за счет продукта "НСО с фиксированной ставкой". Размер вложений будет варьироваться от 40 до 200 миллионов рублей сроком до 90 дней.

Условия использования продукта максимально прозрачны: ставка определяется индивидуально в зависимости от суммы и срока размещения и рассчитывается автоматически в момент оформления заявки. Управление счетом осуществляется онлайн, без участия сотрудников банка.

Главная миссия ФФП — финансирование малого и среднего бизнеса в Тюменской области. Размещение средств в банке позволит организации направить еще больше ресурсов на развитие предпринимательства: выдачу займов, поддержку экспорта и реализацию инвестиционных проектов.

"Для НОВИКОМа поддержка предприятий сегмента МСП в регионах — одна из приоритетных задач. Мы рады, что фонд выбрал наш банк в качестве финансового партнера. Новый формат сотрудничества поможет организации эффективно управлять своими свободными средствами и продолжать реализацию проектов по развитию предпринимательства Тюменской области", — подчеркнула Ирина Кудрякова, управляющий офисом НОВИКОМа в Челябинске, представляющем интересы банка в Тюменской области.

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