Эксперты ОТП Банка подготовили рекомендации по ведению семейного бюджета

Чтобы не попасть в долговую яму, необходимо взвешенно подходить ко всем аспектам, связанным с финансами. Пожалуй, важнейший из них — планирование бюджета. Подробнее — в материале ОТП Банка.

Чтобы понять, на что вы можете рассчитывать, необходимо сделать очень простой план на год, в котором расписать гарантированные доходы каждый месяц и все необходимые расходы за этот период, включив туда все вплоть до проезда на общественном транспорте. После того как вы поймете, какая сумма у вас уходит на базовые потребности, важно посмотреть на все расходы (такие опции, кстати, есть в мобильном приложении банков), подумать, от чего можно отказаться или оптимизировать. Важно не тратить больше, чем вы зарабатываете. Кредитные продукты могут помочь, но если их будет слишком много (и такое случается), долги будут накапливаться и расти.

После этого можно определяться с дальнейшим планом по накоплению на какие-либо цели.

По мнению экспертов ОТП Банка, классический вариант — создать финансовую подушку безопасности. Важно иметь сбережения на случай непредвиденных расходов из-за болезни, потери работы или внезапного ремонта. Это поможет избежать использования кредитных карт или займов в экстренных ситуациях. Желательно иметь сумму, эквивалентную 3 месяцам ваших расходов. Или же на такой случай оформлять страховку. Стоимость страхового полиса на закрытие таких расходов может обойтись совсем в небольшую сумму в год. Если страховка не подходит по каким-то причинам, но есть желание начать управлять своими средствами, можно использовать принцип четырех конвертов. Разделите свои деньги на 4 категории:

Обязательные расходы (коммунальные услуги, еда, транспорт, садик и т. п.).

Сбережения (накопления на будущее).

Желаемые покупки (развлечения, хобби, покупки).

Долги и кредиты (погашение задолженности).

Кредиты — прекрасный способ приобрести то, что нужно, в случае острой внезапной необходимости, или если речь идет об очень крупных расходах. Но с ними нужно быть очень аккуратными. Несмотря на то что банки оценивают долговую нагрузку клиента, важно вовремя гасить задолженность, чтобы не переплачивать проценты по долгу или выполнять иные важные условия, влияющие на процентную ставку. Например, вовремя оформлять страховой полис.

Если вы решаете взять кредит, убедитесь, что понимаете условия договора, процентную ставку и сроки погашения. Кредит может стать инструментом для достижения цели, но если вы не сможете вовремя погасить долг, это приведет к его накоплению и увеличению долговой нагрузки.

И еще несколько советов:

Избегайте импульсивных покупок. Покупки под воздействием эмоций могут привести к тому, что вы тратите больше, чем могли бы себе позволить. Постарайтесь планировать свои покупки заранее и избегать соблазнов, таких как акции и скидки, если они не соответствуют вашим реальным потребностям.

"Не полагайтесь на удачу, ищите стабильность. Не пытайтесь решать финансовые проблемы с помощью азартных игр, сомнительных предложений быстрой наживы (например, плата за аренду банковской карты, что является противозаконным дропперством) или рискованных вложений (особенно если вы никогда раньше не имели дел с рынком акций и т. п.). Лучше сосредоточьтесь на стабильных источниках дохода и долгосрочных инвестициях, например, используйте депозиты или накопительные счета", — добавили в пресс-службе ОТП Банка.