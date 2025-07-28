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ВТБ: частные инвесторы стали вкладывать в облигационные фонды в три раза чаще

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала цикла снижения ключевой ставки Банка России ставки по вкладам начали постепенно опускаться. Это поспособствовало росту активности розничных инвесторов, которые стали проявлять высокую заинтересованность к облигационным фондам. По данным ВТБ, за первое полугодие 2025 года в такие инструменты поступило более 13,6 млрд рублей — в три раза больше, чем за тот же период годом ранее.

Чаще всего инвесторы выбирают сбалансированные фонды, которые сочетают акции и облигации. За это время в них вложили рекордные 137 млрд рублей. Это говорит о том, что люди хотят получать более высокую доходность, но при этом не готовы к большим рискам.

"Период экстремально высоких ставок по вкладам привел к концентрации средств на депозитах как у розничных вкладчиков, так и у инвесторов. Сейчас мы наблюдаем плавный разворот тренда в сторону инвестиционных стратегий, способных обеспечить более высокую доходность на продолжительном горизонте. При этом инвесторы пока сохраняют осторожность и отдают предпочтение сбалансированным и облигационным фондам, руководствуясь принципом "тише едешь — дальше будешь", — прокомментировал член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

По данным ЦБ, за 2025 год в облигационные фонды поступило 104 млрд рублей. Также растет интерес к недвижимости и драгметаллам, вложения в фонды акций составили 7 млрд рублей.

По мнению экспертов ВТБ, вклад остается выгодным консервативным инструментом, условия по которому по-прежнему привлекательны для розничных клиентов и позволяют наращивать свой доход опережающими инфляцию темпами. По подсчетам ВТБ, процентный доход вкладчиков за этот период составил 4 трлн рублей — на 50% больше, чем год назад.  

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