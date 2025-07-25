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Финансы Экономика и бизнес

CARCADE укрепляет деловые связи на ключевых мероприятиях июля

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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CARCADE приняла участие в ряде аграрных и автомобильных событий, представив актуальные лизинговые решения.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

С 17 по 18 июля компания CARCADE совместно с партнёром ООО "Демидыч" приняла участие в одном из крупнейших региональных мероприятий в сфере агробизнеса — "Прикамский Агрофест". Форум традиционно стал площадкой для встреч ведущих аграриев, производителей сельхозтехники, представителей органов власти и экспертов агропромышленного комплекса. В этом году ключевой темой мероприятия стало повышение эффективности агропроизводства на основе современных решений и технологий. Программа форума включала как деловые сессии, так и демонстрационные мероприятия. В первый день состоялось пленарное заседание, в рамках которого эксперты обсудили актуальные направления развития отрасли — внедрение инноваций, стратегии ресурсосбережения, а также формирование эффективной кадровой политики в АПК. CARCADE представила участникам актуальные лизинговые решения, ориентированные на аграрный сектор, а также провела ряд встреч с потенциальными клиентами и деловыми партнёрами.

19 июля в Тверской области прошёл PRO TANK WEEKEND — ежегодное мероприятие для владельцев внедорожников TANK, где CARCADE выступила партнёром совместно с дилерским центром TANK Авто Премиум.

На специально подготовленной территории в 40 гектаров участники прошли трассы разного уровня сложности, поучаствовали в мастер-классах по технике вождения, работе с лебёдками и экспедиционной подготовке автомобилей. Событие объединило как новичков, так и опытных водителей, а представители CARCADE консультировали гостей по вопросам лизинга автомобилей TANK и условиям приобретения без переплат.

23 июля в Волгограде прошла официальная презентация гибридного кроссовера EXEED EXLANTIX ET, которую CARCADE поддержала как партнёр мероприятия. Гости познакомились с новой моделью в рамках шоу-программы, мастер-классов и фуршета. Сотрудники CARCADE консультировали гостей по доступным лизинговым предложениям на электромобили, отвечая на растущий интерес к экологичным и технологичным транспортным решениям.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5zAJKCd

ИНН 3905019765

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