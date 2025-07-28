Аналитик ОТП Банка высоко оценил результаты денежно-кредитной политики ЦБ

По мнению Дмитрия Голубкова, директора по макроэкономическому анализу ОТП Банка, борьба с инфляцией, которую Банк России ведет с июля 2023 года, является вполне успешной. Как известно, инфляция на долгосрочном временном горизонте носит монетарный характер, а значит для сокращения ее темпов необходимо снизить темп прироста денежной массы. Именно это и удалось сделать Банку России за последние два года. Так, если весной 2023 года прирост денежной массы М2 в России достигал 26% г/г, то на 1 июля 2025 года агрегат М2 вырос всего на 15,1% г/г.

Снижение темпов прироста М2 открывает перспективы для снижения инфляции (с некоторым лагом), что в свою очередь открывает возможности для снижения ключевой ставки Банка России. Когда М2 прирастал на 20% в год, ключевая ставка на уровне 20–21% годовых выглядела вполне логичной, однако, когда М2 растет на 15% в год — ставка на уровне 20% годовых выглядит слишком высокой. Многие компании реального сектора экономики уже жалуются на чрезмерно жесткие денежно-кредитные условия. Таким образом, вполне можно ожидать, что совет директоров Банка России на своем заседании 25 июля примет решение о снижении ключевой ставки сразу на 2% до 18%.

"Помешать снижению ключевой ставки 25 июля может разве что какой-то форс-мажор, например, неожиданное увеличение объемов денежной эмиссии со стороны банковской системы, что потребует купировать данный эффект поддержанием ключевой ставки на высоком уровне. В случае отсутствия подобных обстоятельств снижение ключевой ставки выглядит более чем вероятным сценарием", — отметил Дмитрий Голубков.