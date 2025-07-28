Мотоциклист сбил ребенка и скрылся в Самаре

В воскресенье, 27 июля, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал 12-летний ребенок. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 19:00 в районе дома № 108 по ул. Свободы неизвестный мотоциклист сбил школьника на пешеходном переходе и скрылся. Пострадавшего на "скорой" доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась.

Теперь полицейские разыскивают водителя и очевидцев происшествия. Всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении мотоциклиста, просят сообщить информацию по телефону 8(927) 791 95 29, 8(927) 756-66-76 или 102.