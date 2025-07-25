Новый резидент "Преображенки" построит производство упаковочных материалов

В минэкономразвития Самарской области рассказали о новом инвесторе, который намерен построить в регионе производственно-складской комплекс упаковочных материалов. Уже подписано соответствующее соглашение. Будущее предприятие разместится на площадке индустриального парка "Преображенка".

Инвестиции в проект составят почти 80 млн рублей. На предприятии будет создано 20 рабочих мест. Инициатор проекта планирует запустить первый этап строительства в конце 2026 г., второй — в 2028 году. На будущем предприятии будут производить печатную упаковку из бумаги, упаковочную полимерную пленку и другие материалы.

"Продолжаем активно развивать сеть промышленных и логистических парков в регионе. Ведем переговоры с потенциальными инвесторами, готовыми разместить свои предприятия на этих преференциальных площадках и пользоваться всеми возможностями, которые они предлагают бизнесу", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Сегодня сеть государственных парков в регионе насчитывает пять площадок. Это индустриальные парки "Преображенка", "Чапаевск" и "Самара", а также логистические парки "Преображенка-2" и "Новосемейкино".

"Индустриальные и логистические парки полностью обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой. Инвесторы здесь также получают комплекс льгот и преференций, административное сопровождение нашей управляющей компании", — отметил генеральный директор АО "ПромПарки" Сергей Евсеев.

Повышение инвестиционной активности — одна из задач нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". За первый квартал 2025 г. инвесторы инвестировали в регион 90,5 млрд рублей, что на 17,9 млрд больше, чем годом ранее. Сейчас в регионе на разной стадии реализации находятся более 250 крупных проектов с общим объемом инвестиций 1,4 трлн рублей. "Максимальный упор сделали на привлечение инвестиций. Партнерские отношения позволят открывать новые производства, создавать новые рабочие места, внедрять технологии и наращивать объемы выпуска продукции, в том числе и импортозамещающей", — отмечал ранее глава региона Вячеслав Федорищев.

Для работы с инвесторами в регионе действует Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме "одного окна" готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться можно по телефону 8 (800)505-90-36.