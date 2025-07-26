Магомед Адиев: "Меньше было ситуаций, когда мы выпадали"

После победы над "Пари НН" (2:0) главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев коротко прокомментировал итоги первого домашнего матча, а также рассказал, почему выпустил Хубулова вместо Бобра с первых минут.
"Считаю, довольно-таки неплохой матч провели. Были качественные в нашем исполнении отрезки, меньше было ситуаций, когда мы выпадали. По большому счету, только так сейчас смотрю на игру нашей команды: сколько мы структурно выдерживаем и сколько минут мы выпадаем — если в прошлой игре мы 30 минут выпадали, то сегодня этого было меньше. Считаю, что в концовке проявили характер, дожали соперника, и этот матч занести в актив однозначно можно", — заметил Адиев.
Кроме этого, тренер поделился с журналистами, почему выпустил с первых минут не Ивана Бобра, а Владимира Хубулова: "Сказал об этому еще на флеш-интервью до игры, сказал, здесь больше тактическое решение было. Ваня нормально выглядел в прошлой игре, но там нужно было делать много черновой работы: перекрывать Савичева, заходить в середину. Здесь мы понимали, что Нижний Новгород играет очень высоко и есть пространство за спинами. У Хубулова есть индивидуальное качество: он менее командный игрок, чем Ваня, но у него больше мастерства, и на этом просторе, чтобы он лицом атаковал ворота, мы посчитали, что Володя будет более полезен".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.