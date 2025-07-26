Магомед Адиев: "Меньше было ситуаций, когда мы выпадали"

После победы над "Пари НН" (2:0) главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев коротко прокомментировал итоги первого домашнего матча, а также рассказал, почему выпустил Хубулова вместо Бобра с первых минут.

"Считаю, довольно-таки неплохой матч провели. Были качественные в нашем исполнении отрезки, меньше было ситуаций, когда мы выпадали. По большому счету, только так сейчас смотрю на игру нашей команды: сколько мы структурно выдерживаем и сколько минут мы выпадаем — если в прошлой игре мы 30 минут выпадали, то сегодня этого было меньше. Считаю, что в концовке проявили характер, дожали соперника, и этот матч занести в актив однозначно можно", — заметил Адиев.

Кроме этого, тренер поделился с журналистами, почему выпустил с первых минут не Ивана Бобра, а Владимира Хубулова: "Сказал об этому еще на флеш-интервью до игры, сказал, здесь больше тактическое решение было. Ваня нормально выглядел в прошлой игре, но там нужно было делать много черновой работы: перекрывать Савичева, заходить в середину. Здесь мы понимали, что Нижний Новгород играет очень высоко и есть пространство за спинами. У Хубулова есть индивидуальное качество: он менее командный игрок, чем Ваня, но у него больше мастерства, и на этом просторе, чтобы он лицом атаковал ворота, мы посчитали, что Володя будет более полезен".