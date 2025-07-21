Пять новых производителей отмечены знаком качества "Самарский продукт"

В Самарской области продолжается развитие проекта региональной символики "Самарский продукт". В него вошли пять новых компаний, чья продукция теперь будет отмечена знаком качества местного бренда. Это ООО "Билдинг Строй Гроуп" (БСГ), ИП Никонов А.Н., ООО "Самарский подшипниковый завод-4", компания "Феррумфорс" и ООО "АВТОЛуч".

Присвоение региональной символики предусмотрено проектом "Сделано в Самарской области", основная цель которого продвигать и повышать узнаваемость товаров местного производства. Значимость системных поддержки местных предпринимателей, ранее отмечал глава региона Вячеслав Федорищев, поскольку от успешности работы бизнеса зависит развитие области и благополучие ее жителей. В настоящее время в проекте уже участвуют 382 предприятия региона.

Новыми участниками стали предприятия из различных отраслей: от сельскохозяйственного машиностроения до пищевой промышленности. Все они отличаются высоким уровнем качества продукции и приверженностью локальному производству.

К примеру, ИП Никонов (компания "Слойка") производит кондитерские изделия длительного срока хранения для сферы гостеприимства и работает более, чем с 50 заказчиками в Самаре и Самарской области. ООО "БСГ" выпускает дождевальные машины и является участником федерального проекта "Производительность труда".

Присвоение символики "Самарский продукт" — это не только знак доверия со стороны региональных властей, но и важный шаг к укреплению позиций местных производителей на внутреннем рынке.

"Мы активно работаем над тем, чтобы самарские производители были конкурентоспособны и узнаваемы. Включение новых компаний в бренд "Самарский продукт" — это подтверждение их высокого качества и вклада в развитие региональной экономики. Местные товары и услуги достойны внимания как потребителей, так и торговых сетей. Наша задача — создать условия, при которых предприниматели будут расти, развиваться и гордиться тем, что сделано у нас дома", — говорит глава Минпромторга Самарской области Денис Гурков.

Заявки на получение свидетельства о присвоении региональной символики принимаются департаментом торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области по адресу: Самара, ул. Невская, 1, каб. 816, email: komarova@samregion.ru.