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Малый бизнес Экономическая политика

Самарские производители представили свою продукцию на ярмарке от центра "Мой бизнес"

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Большая выставка-продажа товаров самарских производителей прошла 12 и 13 июля на открытой площадке Струковского сада в Самаре. Летний маркет собрал на своей площадке производителей уникальной продукции: сувениров, игрушек, товаров для красоты и здорового образа жизни.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

"Центр "Мой бизнес" регулярно проводит выставки-продажи на территории города в рамках крупных региональных событий. Для самарских производителей это возможность бесплатно представить свою продукцию и найти своих клиентов", - рассказала руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

При поддержке минэкономразвития Самарской области и регионального центра "Мой бизнес" свою продукцию на маркете представили самозанятые и субъекты МСП региона. В рамках реализации нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" выставки-продажи регулярно проводятся как самостоятельные мероприятия, так и в рамках крупных региональных событий.

"Участие в ярмарках полезно тем, что мастер здесь лучше узнает своего клиента, понимает, что ему интересно. Это позволяет производителям поработать с ассортиментом и стать еще более востребованными", - отметила участница ярмарки, основатель гончарной мастерской Светлана Завьялова.

Следующая ярмарка пройдет 19 и 20 июля с 11:00 до 20:00 в Струковском саду. Мероприятие организовано в партнерстве с Promarket_sam. До конца года центр "Мой бизнес" планирует провести еще несколько выставок-продаж.

Выставки-продажи для предпринимателей служат одним из эффективных каналов сбыта. Помогать производителям в реализации продукции - задача, которую ставил перед профильными министерствами глава региона Вячеслав Федорищев.

Ярмарки проходят в соответствии с задачами национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Анонсы предстоящих мероприятий для самозанятых и предпринимателей публикуются на сайте mybiz63.ru.

Гид потребителя

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Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.

михаил вдовин 03 декабря 2014 18:36 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.

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