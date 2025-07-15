Самарские производители представили свою продукцию на ярмарке от центра "Мой бизнес"

Большая выставка-продажа товаров самарских производителей прошла 12 и 13 июля на открытой площадке Струковского сада в Самаре. Летний маркет собрал на своей площадке производителей уникальной продукции: сувениров, игрушек, товаров для красоты и здорового образа жизни.
"Центр "Мой бизнес" регулярно проводит выставки-продажи на территории города в рамках крупных региональных событий. Для самарских производителей это возможность бесплатно представить свою продукцию и найти своих клиентов", - рассказала руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.
При поддержке минэкономразвития Самарской области и регионального центра "Мой бизнес" свою продукцию на маркете представили самозанятые и субъекты МСП региона. В рамках реализации нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" выставки-продажи регулярно проводятся как самостоятельные мероприятия, так и в рамках крупных региональных событий.
"Участие в ярмарках полезно тем, что мастер здесь лучше узнает своего клиента, понимает, что ему интересно. Это позволяет производителям поработать с ассортиментом и стать еще более востребованными", - отметила участница ярмарки, основатель гончарной мастерской Светлана Завьялова.
Следующая ярмарка пройдет 19 и 20 июля с 11:00 до 20:00 в Струковском саду. Мероприятие организовано в партнерстве с Promarket_sam. До конца года центр "Мой бизнес" планирует провести еще несколько выставок-продаж.
Выставки-продажи для предпринимателей служат одним из эффективных каналов сбыта. Помогать производителям в реализации продукции - задача, которую ставил перед профильными министерствами глава региона Вячеслав Федорищев.
Ярмарки проходят в соответствии с задачами национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Анонсы предстоящих мероприятий для самозанятых и предпринимателей публикуются на сайте mybiz63.ru.
Последние комментарии
И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.
Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.
Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.
Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ
Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее