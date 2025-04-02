"Хорошие истории": Авито запустил новое позиционирование в поддержку своей социальной миссии

Каждый месяц на Авито рождается более 6 миллионов хороших историй. Это моменты, когда кто-то находит работу мечты, покупает первую машину, планирует долгожданное путешествие, выбирает репетитора по математике, берет из приюта щенка или получает пятизвёздочный отзыв за свою услугу. Эти истории легли в основу нового позиционирования бренда. Первая единая имиджевая кампания Авито построена на реальных отзывах пользователей и поддерживает ключевую миссию платформы — помогать каждому улучшать свою жизнь и жизнь окружающих.
В центре кампании — мини-фильм "Хорошие истории начинаются так!", основанный на реальных событиях. Вместе с профессиональными актёрами в съёмках приняли участие настоящие пользователи Авито: например, молодая пара Дмитрий и Софья Богаченко, которые готовятся к рождению малыша и покупают детские товары на платформе.
Даже реквизит в фильме — не случайный. Многие вещи были куплены на Авито, а расписанное пианино из первых кадров ролика автор объявления передал съёмочной группе бесплатно.
Почему реальные истории так важны?
Перед покупкой или заказом услуги россияне ориентируются на опыт других. 95% пользователей читают отзывы, прежде чем принять решение. Каждый день на Авито появляется более 191 тысячи новых отзывов, и в 97% случаев, если покупатели довольны качеством, они ставят пять звёзд.
Чтобы сделать процесс ещё прозрачнее, Авито запустил счётчик хороших историй. Теперь в форме отзыва появилась отметка "хорошая история" — каждый может отметить, стала ли сделка удачной.
Хорошие истории не заканчиваются на платформе — они становятся вдохновением для других. На сайте проекта появятся истории блогеров, первым из них стал популярный техноблогер Wylsacom. А любой пользователь может создать подборку для своей мечты и выиграть 300 тысяч рублей на её реализацию. Подробности — на goodstories.ru.
Последние комментарии
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.