Жителей Тольятти пригласили обсудить тему национального предпринимательства

12 апреля в 15:00 на площадке НПЦ БАС "Самара" выступит Ольга Самоварова — исследователь менеджмента и управляющий партнер "РУКОН СПГруппы", кандидат экономических наук. Спикер проведет семинар "Русский код управления — культура победы".

В ходе встречи участники обсудят особенности русского предпринимательского кода: черты, которые придают бизнесу уникальность, как национальные ценности влияют на экономику.

Спикер вместе со слушателями выделит 10 бизнес-приоритетов современного предпринимательства и выяснит, как Россия вписывается в мировую систему бизнес-культур.

Регистрация на семинар по ссылке.

Добраться в особую экономическую зону можно на автобусах, которые отправятся в 14:00 с парковки возле центрального входа в торговый центр "Парк Хаус".