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Экономика и бизнес

Жителей Тольятти пригласили обсудить тему национального предпринимательства

ТОЛЬЯТТИ. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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12 апреля в 15:00 на площадке НПЦ БАС "Самара" выступит Ольга Самоварова — исследователь менеджмента и управляющий партнер "РУКОН СПГруппы", кандидат экономических наук. Спикер проведет семинар "Русский код управления — культура победы".

В ходе встречи участники обсудят особенности русского предпринимательского кода: черты, которые придают бизнесу уникальность, как национальные ценности влияют на экономику.

Спикер вместе со слушателями выделит 10 бизнес-приоритетов современного предпринимательства и выяснит, как Россия вписывается в мировую систему бизнес-культур.

Регистрация на семинар по ссылке.

Добраться в особую экономическую зону можно на автобусах, которые отправятся в 14:00 с парковки возле центрального входа в торговый центр "Парк Хаус".

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Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

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