В Самарской области прошел форум "День защиты бизнеса"

В четверг, 24 апреля, в технопарке "Жигулевская долина" состоялся региональный форум "День защиты бизнеса". Он объединил представителей государственной власти, общественных организаций, экспертного сообщества и предпринимателей. Организатором форума выступило ООО "Единый центр интеллектуальной собственности" — резидент технопарка.

К участникам форума "День защиты бизнеса" с приветственным словом обратился Павел Финк, помощник губернатора Самарской области по вопросам экономического развития. "В секторе МСП занято практически 40% всего экономически активного населения региона — более 652 тысяч человек. Бизнес демонстрирует динамичное развитие, мы отмечаем рост оборота малых и средних предприятий, существенный рост налоговых поступлений. И всесторонне поддерживаем инициативы предпринимателей, направленные на улучшение делового климата, обеспечение стабильности правового поля и упрощение административных процедур", — подчеркнул Павел Финк.

Форум "День защиты бизнеса" прошел по двум основным тематическим направлениям: взаимодействие с контрольно-надзорными органами власти и актуальные темы продвижения бизнеса. Предприниматели смогли задать вопросы и обратиться со своими кейсами к представителям прокуратуры, УФНС, УФАС, Роскомнадзора, Роспотребнадзора и таможенной службы.

"Бизнес сегодня сталкивается с быстрыми изменениями в законодательстве, с ростом требований со стороны надзорных и контролирующих органов государственной власти. Сегодня крайне важно, чтобы представители власти и предпринимательского сообщества говорили на одном языке, стремились к единой цели — устойчивому и безопасному развитию бизнеса Самарского региона, — отметил Эльвис Джалилов, генеральный директор ООО "Единый центр интеллектуальной собственности". — Именно поэтому возникла идея провести форум, который стал бы площадкой для открытого диалога, обсуждения острых вопросов и совместного поиска их решения".

От мер государственной защиты бизнеса, вопросов финансовой и юридической безопасности до маркировки интернет-рекламы и активного внедрения нейросетей — вот неполный перечень тем, которые были вынесены на обсуждение в шести тематических секциях.

"Я впервые на таком масштабном мероприятии. Я начинающий предприниматель, мне важно узнать нюансы законодательства, чтобы быть в курсе, — рассказала Анна Зотова, ведущая мероприятий. — Еще отмечу нетворкинг на форуме, было очень приятно познакомиться с новыми интересными людьми".

"Законодательство меняется постоянно, каждый день просто не успеваешь отслеживать, — отметил Андрей Гранкин, руководитель отдела департамента развития "Региональной академии делового образования". — Особенно важно было сегодня услышать выступления экспертов из налоговой службы, а также специалиста по техносферной безопасности".

"Меня впечатлило сегодня количество участников форума, — поделилась Ирина Ярандаева, нутрициолог. — Я приняла участие в секции, посвященной искусственному интеллекту, получила много новой информации, которую теперь предстоит переварить. В работе я уже использую ИИ, но какие-то новые фишки обязательно возьму в свою работу".

В работе форума приняло участие почти 300 предпринимателей, состоялось экспертное выступление 30 спикеров. Организаторы планируют сделать форум "День защиты бизнеса" ежегодным событием для бизнес-сообщества региона.