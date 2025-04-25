В Самарской области прошел форум "День защиты бизнеса"

В четверг, 24 апреля, в технопарке "Жигулевская долина" состоялся региональный форум "День защиты бизнеса". Он объединил представителей государственной власти, общественных организаций, экспертного сообщества и предпринимателей. Организатором форума выступило ООО "Единый центр интеллектуальной собственности" — резидент технопарка.
К участникам форума "День защиты бизнеса" с приветственным словом обратился Павел Финк, помощник губернатора Самарской области по вопросам экономического развития. "В секторе МСП занято практически 40% всего экономически активного населения региона — более 652 тысяч человек. Бизнес демонстрирует динамичное развитие, мы отмечаем рост оборота малых и средних предприятий, существенный рост налоговых поступлений. И всесторонне поддерживаем инициативы предпринимателей, направленные на улучшение делового климата, обеспечение стабильности правового поля и упрощение административных процедур", — подчеркнул Павел Финк.
Форум "День защиты бизнеса" прошел по двум основным тематическим направлениям: взаимодействие с контрольно-надзорными органами власти и актуальные темы продвижения бизнеса. Предприниматели смогли задать вопросы и обратиться со своими кейсами к представителям прокуратуры, УФНС, УФАС, Роскомнадзора, Роспотребнадзора и таможенной службы.
"Бизнес сегодня сталкивается с быстрыми изменениями в законодательстве, с ростом требований со стороны надзорных и контролирующих органов государственной власти. Сегодня крайне важно, чтобы представители власти и предпринимательского сообщества говорили на одном языке, стремились к единой цели — устойчивому и безопасному развитию бизнеса Самарского региона, — отметил Эльвис Джалилов, генеральный директор ООО "Единый центр интеллектуальной собственности". — Именно поэтому возникла идея провести форум, который стал бы площадкой для открытого диалога, обсуждения острых вопросов и совместного поиска их решения".
От мер государственной защиты бизнеса, вопросов финансовой и юридической безопасности до маркировки интернет-рекламы и активного внедрения нейросетей — вот неполный перечень тем, которые были вынесены на обсуждение в шести тематических секциях.
"Я впервые на таком масштабном мероприятии. Я начинающий предприниматель, мне важно узнать нюансы законодательства, чтобы быть в курсе, — рассказала Анна Зотова, ведущая мероприятий. — Еще отмечу нетворкинг на форуме, было очень приятно познакомиться с новыми интересными людьми".
"Законодательство меняется постоянно, каждый день просто не успеваешь отслеживать, — отметил Андрей Гранкин, руководитель отдела департамента развития "Региональной академии делового образования". — Особенно важно было сегодня услышать выступления экспертов из налоговой службы, а также специалиста по техносферной безопасности".
"Меня впечатлило сегодня количество участников форума, — поделилась Ирина Ярандаева, нутрициолог. — Я приняла участие в секции, посвященной искусственному интеллекту, получила много новой информации, которую теперь предстоит переварить. В работе я уже использую ИИ, но какие-то новые фишки обязательно возьму в свою работу".
В работе форума приняло участие почти 300 предпринимателей, состоялось экспертное выступление 30 спикеров. Организаторы планируют сделать форум "День защиты бизнеса" ежегодным событием для бизнес-сообщества региона.
Последние комментарии
И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.
Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.
Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.
Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ
Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее