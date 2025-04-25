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Малый бизнес Экономическая политика

В Самарской области прошел форум "День защиты бизнеса"

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 24 апреля, в технопарке "Жигулевская долина" состоялся региональный форум "День защиты бизнеса". Он объединил представителей государственной власти, общественных организаций, экспертного сообщества и предпринимателей. Организатором форума выступило ООО "Единый центр интеллектуальной собственности" — резидент технопарка.

Фото: пресс-служба технопарка "Жигулевская долина"

К участникам форума "День защиты бизнеса" с приветственным словом обратился Павел Финк, помощник губернатора Самарской области по вопросам экономического развития. "В секторе МСП занято практически 40% всего экономически активного населения региона — более 652 тысяч человек. Бизнес демонстрирует динамичное развитие, мы отмечаем рост оборота малых и средних предприятий, существенный рост налоговых поступлений. И всесторонне поддерживаем инициативы предпринимателей, направленные на улучшение делового климата, обеспечение стабильности правового поля и упрощение административных процедур", — подчеркнул Павел Финк.

Форум "День защиты бизнеса" прошел по двум основным тематическим направлениям: взаимодействие с контрольно-надзорными органами власти и актуальные темы продвижения бизнеса. Предприниматели смогли задать вопросы и обратиться со своими кейсами к представителям прокуратуры, УФНС, УФАС, Роскомнадзора, Роспотребнадзора и таможенной службы.

"Бизнес сегодня сталкивается с быстрыми изменениями в законодательстве, с ростом требований со стороны надзорных и контролирующих органов государственной власти. Сегодня крайне важно, чтобы представители власти и предпринимательского сообщества говорили на одном языке, стремились к единой цели — устойчивому и безопасному развитию бизнеса Самарского региона, — отметил Эльвис Джалилов, генеральный директор ООО "Единый центр интеллектуальной собственности". — Именно поэтому возникла идея провести форум, который стал бы площадкой для открытого диалога, обсуждения острых вопросов и совместного поиска их решения".

От мер государственной защиты бизнеса, вопросов финансовой и юридической безопасности до маркировки интернет-рекламы и активного внедрения нейросетей — вот неполный перечень тем, которые были вынесены на обсуждение в шести тематических секциях.

"Я впервые на таком масштабном мероприятии. Я начинающий предприниматель, мне важно узнать нюансы законодательства, чтобы быть в курсе, — рассказала Анна Зотова, ведущая мероприятий. — Еще отмечу нетворкинг на форуме, было очень приятно познакомиться с новыми интересными людьми".

"Законодательство меняется постоянно, каждый день просто не успеваешь отслеживать, — отметил Андрей Гранкин, руководитель отдела департамента развития "Региональной академии делового образования". — Особенно важно было сегодня услышать выступления экспертов из налоговой службы, а также специалиста по техносферной безопасности".

"Меня впечатлило сегодня количество участников форума, — поделилась Ирина Ярандаева, нутрициолог. — Я приняла участие в секции, посвященной искусственному интеллекту, получила много новой информации, которую теперь предстоит переварить. В работе я уже использую ИИ, но какие-то новые фишки обязательно возьму в свою работу".

В работе форума приняло участие почти 300 предпринимателей, состоялось экспертное выступление 30 спикеров. Организаторы планируют сделать форум "День защиты бизнеса" ежегодным событием для бизнес-сообщества региона.

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Последние комментарии

михаил вдовин 23 апреля 2015 12:01 В малый и средний бизнес области в 2014 году вложили 573 млн рублей

И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.

Ян Ли 12 февраля 2015 14:58 В самарский реестр городских киосков внесут 113 новых объектов

Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.

михаил вдовин 03 декабря 2014 18:36 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.

Папа Римский 03 декабря 2014 14:15 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ

IviL * 08 апреля 2014 04:01 Владельцы киосков в Постниковом овраге обратились с открытым письмом к Дмитрию Азарову

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