Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев запустил официальный канал в мессенджере MAX

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 22 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил о запуске своего официального канала в новом российском мессенджере MAX. Данное решение направлено на поддержку российских разработок, а также на повышение безопасности при распространении информации и при личном общении.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Новый канал станет дополнительной платформой для оперативного информирования жителей о ключевых событиях, результатах работы правительства, планах по социально-экономическому развитию области и ответах на наиболее актуальные вопросы граждан. Особое значение имеет активное участие самарцев в использовании мессенджера MAX: по данным аналитики, жители региона входят в тройку самых активных пользователей после Москвы и Санкт-Петербурга.

"Уважаемые жители Самарской области! Дорогие друзья! Все больше людей в нашей стране начинают использовать для общения и получения информации новый национальный мессенджер MAX. Чтобы и там быть с вами на связи, сообщать о важных решениях, результатах работы и планах развития региона, завел в MAX свой канал. Присоединяйтесь!" — отметил Вячеслав Федорищев на своих страницах в социальных сетях.

Новый российский мессенджер Max, разрабатываемый холдингом VK, был открыт для публики в бета-версии весной 2025 г., чтобы стать национальной цифровой платформой, интегрирующей общение, государственные сервисы и мини-приложения. Его запуск обусловлен необходимостью создания безопасной альтернативы иностранным мессенджерам, которые не всегда соответствуют требованиям российского законодательства и не сотрудничают с госорганами, а также введением обязательной предустановки на устройства с 1 сентября 2025 года.

На сегодняшний день в российском мессенджере MAX зарегистрировано уже 18 миллионов пользователей, что делает его важной платформой для коммуникации и обмена информацией внутри страны.

