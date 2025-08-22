Вячеслав Федорищев запустил официальный канал в мессенджере MAX

В пятницу, 22 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил о запуске своего официального канала в новом российском мессенджере MAX. Данное решение направлено на поддержку российских разработок, а также на повышение безопасности при распространении информации и при личном общении.
Новый канал станет дополнительной платформой для оперативного информирования жителей о ключевых событиях, результатах работы правительства, планах по социально-экономическому развитию области и ответах на наиболее актуальные вопросы граждан. Особое значение имеет активное участие самарцев в использовании мессенджера MAX: по данным аналитики, жители региона входят в тройку самых активных пользователей после Москвы и Санкт-Петербурга.
"Уважаемые жители Самарской области! Дорогие друзья! Все больше людей в нашей стране начинают использовать для общения и получения информации новый национальный мессенджер MAX. Чтобы и там быть с вами на связи, сообщать о важных решениях, результатах работы и планах развития региона, завел в MAX свой канал. Присоединяйтесь!" — отметил Вячеслав Федорищев на своих страницах в социальных сетях.
Новый российский мессенджер Max, разрабатываемый холдингом VK, был открыт для публики в бета-версии весной 2025 г., чтобы стать национальной цифровой платформой, интегрирующей общение, государственные сервисы и мини-приложения. Его запуск обусловлен необходимостью создания безопасной альтернативы иностранным мессенджерам, которые не всегда соответствуют требованиям российского законодательства и не сотрудничают с госорганами, а также введением обязательной предустановки на устройства с 1 сентября 2025 года.
На сегодняшний день в российском мессенджере MAX зарегистрировано уже 18 миллионов пользователей, что делает его важной платформой для коммуникации и обмена информацией внутри страны.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка