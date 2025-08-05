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Экономика и бизнес

Финансовая модель для бизнеса: практический семинар для самарских предпринимателей

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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12 августа в 17:00 состоится онлайн-семинар "Бизнес без слепых зон: финмодель для начинающих" — часть образовательной программы StartupSamara, направленной на поддержку предпринимателей региона. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

Финансовая модель — один из ключевых инструментов управления бизнесом, который позволяет понять реальную рентабельность проекта, оценить перспективы роста и принять обоснованные решения о найме сотрудников, запуске новых направлений или привлечении инвестиций. Однако у многих начинающих предпринимателей это вызывает затруднения: финмодель ассоциируется с громоздкими таблицами, сложной терминологией и страхом "ошибиться в формулах".

Ведущая семинара — Лариса Шляхова, генеральный директор консалтинговой компании "СКАДО БИЗНЕС ЭКСПЕРТ", руководитель группы финконтроллинга в ГК СКАДО, эксперт ряда федеральных акселераторов и программ развития. Она простым и понятным языком объяснит, что такое финмодель и как её создать без специализированного образования в финансах. Участники узнают, какие финансовые отчеты действительно важны, как их "читать" и использовать для планирования, а также разберут примеры работающих моделей из реального бизнеса.

Регистрация на онлайн-семинар "Бизнес без слепых зон: финмодель для начинающих" — e.startupsamara.ru/finmodel.

Семинар будет полезен основателям стартапов, владельцам малого бизнеса, финансистам и всем, кто принимает управленческие решения. Особенно — тем, кто хочет уйти от интуитивного управления и выстроить прозрачную систему, в которой видно не только текущие цифры, но и возможные риски.

Организатор мероприятия — Региональный центр инноваций StartupSamara. Проект реализуется по заказу Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

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