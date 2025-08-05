Финансовая модель для бизнеса: практический семинар для самарских предпринимателей

12 августа в 17:00 состоится онлайн-семинар "Бизнес без слепых зон: финмодель для начинающих" — часть образовательной программы StartupSamara, направленной на поддержку предпринимателей региона. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.
Финансовая модель — один из ключевых инструментов управления бизнесом, который позволяет понять реальную рентабельность проекта, оценить перспективы роста и принять обоснованные решения о найме сотрудников, запуске новых направлений или привлечении инвестиций. Однако у многих начинающих предпринимателей это вызывает затруднения: финмодель ассоциируется с громоздкими таблицами, сложной терминологией и страхом "ошибиться в формулах".
Ведущая семинара — Лариса Шляхова, генеральный директор консалтинговой компании "СКАДО БИЗНЕС ЭКСПЕРТ", руководитель группы финконтроллинга в ГК СКАДО, эксперт ряда федеральных акселераторов и программ развития. Она простым и понятным языком объяснит, что такое финмодель и как её создать без специализированного образования в финансах. Участники узнают, какие финансовые отчеты действительно важны, как их "читать" и использовать для планирования, а также разберут примеры работающих моделей из реального бизнеса.
Регистрация на онлайн-семинар "Бизнес без слепых зон: финмодель для начинающих" — e.startupsamara.ru/finmodel.
Семинар будет полезен основателям стартапов, владельцам малого бизнеса, финансистам и всем, кто принимает управленческие решения. Особенно — тем, кто хочет уйти от интуитивного управления и выстроить прозрачную систему, в которой видно не только текущие цифры, но и возможные риски.
Организатор мероприятия — Региональный центр инноваций StartupSamara. Проект реализуется по заказу Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
Последние комментарии
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде