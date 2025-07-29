Авито Услуги запускает образовательное реалити-шоу "Бизнес-упаковка" со звёздами

Авито Услуги представляет новый образовательный проект "Бизнес-упаковка" — реалити-формат, созданный для поддержки старта и развития малого и среднего бизнеса в онлайне. Проект объединит начинающих предпринимателей и всех, кто задумывается о старте собственного бизнеса, а также медийных менторов для совместной работы над реальными бизнес-идеями.
Начинающие предприниматели, а также все, кто планирует запустить свой бизнес, будут работать с бизнес-наставниками, которые помогут превратить идеи в успешные стартапы на платформе Авито. Работы участников оценят Ирена Понарошку, Александр Сысоев, Артем Кумпель и Александр Ваш.
Прокачай свой бизнес: звезды подскажут как
Проект "Бизнес-упаковка" — это конкурс бизнес-идей, который включает в себя менторство со стороны экспертов индустрии, а также поддержку звездных наставников. Проект ориентирован на начинающих предпринимателей в сфере услуг, а также всех, кто задумывается о старте бизнеса: от частных мастеров и бьюти-специалистов до представителей строительной и креативной индустрий. Формат позволит участникам получить реальные инструменты для роста бизнеса, а зрителям — практические знания и вдохновение для развития собственного дела.
Как это работает:
Конкурс пройдет в несколько этапов.
- Подача заявок. Начинающие предприниматели из разных сфер, таких как бьюти-индустрия, ремонт и строительство, могут подать видео-заявки с описанием своих бизнес-идей на почту Avito-Services-B2G@avito.ru.
- Отбор лучших проектов. Эксперты платформы Авито Услуги оценивают заявки по следующим критериям: оригинальность идеи, формат реализации, коммерческий потенциал. В шорт-лист попадут 20 лучших идей.
- Паблик-ток с успешными предпринимателями и звездными наставниками. 9 августа состоится открытый паблик-ток в Парке Горького, на котором звездный состав наставников и представители бизнеса проанализируют 6 лучших бизнес-идей. А эксперты платформы Авито Услуги предоставят свои рекомендации участникам. Мероприятие будет транслироваться в официальных социальных сетях Авито, что позволит всем желающим стать частью образовательного процесса.
- Награждение победителей. Авторы трех лучших проектов получат специальные условия на запуск своих проектов на платформе Авито Услуги.
- Все участники смогут принять участие в партнерской программе и получить до 21 тысячи бонусов на продвижение товаров и услуг, а также помощь эксперта от Авито для уверенного старта на платформе.
В роли наставников для начинающих предпринимателей выступят известные бизнесмены и медиа-персоны с разным опытом ведения бизнеса:
- Артем Кумпель — старший управляющий директор компании Авито, эксперт в области запуска и развития бизнеса на платформе.
- Ирена Понарошку — медиаперсона и бизнес-эксперт.
- Александр Сысоев — российский предприниматель и инвестор.
- Александр Ваш — комик, сценарист и продюсер.
"Бизнес-упаковка — это наш новый проект, с помощью которого мы хотим помочь начинающим предпринимателям стать успешнее в бизнесе. Мы видим, как Авито становится отправной точкой для малого и среднего бизнеса по всей России. Только в разделе услуг у нас больше 5 миллионов активных объявлений — здесь развивают свой бизнес мастера по ремонту, перевозчики, специалисты бьюти-сферы, клининговые компании и многие другие. На Авито практически нулевой порог входа в бизнес, с помощью проекта мы хотим открыть дорогу в предпринимательство даже тем, у кого совсем небольшой стартовый капитал. Мы верим, что этот проект поможет не только на практике, но и станет местом, где предприниматели смогут общаться друг с другом и делиться своим опытом", — подчеркнул Артем Кумпель, старший управляющий директор компании "Авито".
Реалити-шоу станет площадкой для формирования комьюнити начинающих предпринимателей, где участники смогут обменяться реальным опытом и получать экспертную поддержку от признанных лидеров индустрии.
Подробная информация о правилах участия в конкурсе опубликована в социальных сетях Авито.
Последние комментарии
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде