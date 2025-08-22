16+
Экономика и бизнес

Самарский бренд дыхательных тренажеров вошел в число лучших в России

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Научно-производственное предприятие "Самоздрав" уже более 20 лет разрабатывает и выпускает дыхательные тренажеры. Сегодня компания является резидентом технопарка "Жигулевская долина" и резидентом "Сколково".

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Одна из последних наград компании — победа в третьем сезоне конкурса растущих российских брендов "Знай наших" от Агентства стратегических инициатив. Бренд дыхательных тренажеров "Айроник" признан одним из лучших в "Инновации для красоты и здоровья". Всего на конкурсе отметили 100 брендов из 39 регионов страны, а число заявок в этом году составил рекордные 25 тысяч.

Запатентованное изобретение помогает восстанавливать нормальное кровоснабжение. В основе лежит методика, разработанная еще во времена испытаний первых полетов советских космонавтов. Такой подход позволил предприятию выйти за пределы России и стать частью мировой индустрии медицинских изделий.

Сегодня объемы производства составляют порядка 5 тысяч единиц в месяц. В копилке научно-производственного предприятия — 6 патентов. Одно из последних изобретений — дыхательный тренажер "Айроник".

"В основе та же методика, однако устройство стало более компактным и мобильным. Его можно использовать при занятиях спортом, при прогулке. Мы видим большой потенциал в развитии этого бренда. Уже за первый год с момента запуска мы стали резидентами "Сколково", победили в акселерационной программе", — рассказала учредитель и коммерческий директор научно-производственного предприятия "Самоздрав" Варвара Мишустина.

Победа в конкурсе "Знай наших" стала для компании большой неожиданностью. "Мы подали заявку в последний момент, — уточняет Варвара Мишустина. — Что даст победа нашему бизнесу? В первую очередь, менторская поддержка от спонсора. Кроме того, при поддержке проекта "Платформа роста" мы будем развивать продажи на маркетплейсах. И, конечно, это узнаваемость бренда. С момента победы в конкурсе — мы видим много внимания к нашей деятельности".

Основатели компании отмечают, что в развитии бизнеса большую роль играет поддержка от государства. Для развития новой модели обратились в Фонд развития промышленности Самарской области, где получили льготный кредит.

С выходом на внешние рынки помогли в региональном Центре поддержки экспорта. Компании "Самоздрав" оказали содействие в сертификации продукции. Сегодня тренажеры поставляются в ряд зарубежных стран, среди которых Индия, Африка, Объединенные Арабские Эмираты, Китай и др.

Получить поддержку начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области: обратиться за льготным финансированием, образовательными и консультационными услугами, помощью с выходом на внешние рынки. Региональный центр расположен по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Все инструменты поддержки также размещены на портале mybiz63.ru.
Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

