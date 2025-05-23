В Самарской области запустили программу поддержки предпринимателей "Платформа роста"

В пятницу, 23 мая, в Самарской области глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев запустили в регионе комплексную программу поддержки предпринимателей "Платформа роста". Она поможет местным предпринимателям эффективнее работать на маркетплейсах.
Проект "Платформа роста" был запущен в декабре 2024 г. компанией Wildberries и Russ совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ). В январе 2025 г. в ходе заседания наблюдательного совета АСИ программу представили президенту Рф Владимиру Путину. Цель проекта - повышение предпринимательской активности в регионах России, рост объемов производства российских товаров, а также увеличение внимания к теме создания благоприятных условий для развития отечественного бизнеса.
"Самарская область стала десятым регионом, который присоединился к проекту "Платформа роста". Благодарю за поддержку губернатора области Вячеслава Андреевича Федорищева. Ваш регион славится не только парком "Самарская Лука" и нефтегазовыми месторождениями, но и современными народными промыслами, - перечислила Татьяна Ким. - Также на сайте Wildberries уже есть раздел "Сделано в Самарской области", где представлены многие локальные производители. Уверена, мы дадим им дополнительную возможность для продвижения и выходы за пределы локального производства".
Всего к "Платформе роста" присоединилось более 300 брендов. Производители из ряда регионов уже получают доступ к актуальным знаниям о работе на маркетплейсах, рекламным каналам, аналитике и инструментам для продвижения своих товаров в России и за рубежом. Теперь в проект вошли 28 брендов Самарской области.
"Благодарен руководству компании, лично Татьяне Владимировне Ким за запуск в нашем регионе программы "Платформа роста". Это будет способствовать повышению уровня предпринимательской активности в Самарской области, росту объемов производства отечественных товаров. Уверен, что предоставление предпринимателям необходимых инструментов для успешного старта и дальнейшего развития собственного бренда позволит вывести региональные марки на новые рынки сбыта", - сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Также 23 мая в пос. Новосемейкино Самарской области состоялось открытие нового логистического комплекса объединенной компании Wildberries и Russ. Это позволит сократить время доставки товаров до покупателей из региона, а также создать новые рабочие места.
Последние комментарии
И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.
Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.
Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.
Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ
Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее