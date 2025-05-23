В Самарской области запустили программу поддержки предпринимателей "Платформа роста"

В пятницу, 23 мая, в Самарской области глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев запустили в регионе комплексную программу поддержки предпринимателей "Платформа роста". Она поможет местным предпринимателям эффективнее работать на маркетплейсах.

Проект "Платформа роста" был запущен в декабре 2024 г. компанией Wildberries и Russ совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ). В январе 2025 г. в ходе заседания наблюдательного совета АСИ программу представили президенту Рф Владимиру Путину. Цель проекта - повышение предпринимательской активности в регионах России, рост объемов производства российских товаров, а также увеличение внимания к теме создания благоприятных условий для развития отечественного бизнеса.

"Самарская область стала десятым регионом, который присоединился к проекту "Платформа роста". Благодарю за поддержку губернатора области Вячеслава Андреевича Федорищева. Ваш регион славится не только парком "Самарская Лука" и нефтегазовыми месторождениями, но и современными народными промыслами, - перечислила Татьяна Ким. - Также на сайте Wildberries уже есть раздел "Сделано в Самарской области", где представлены многие локальные производители. Уверена, мы дадим им дополнительную возможность для продвижения и выходы за пределы локального производства".

Всего к "Платформе роста" присоединилось более 300 брендов. Производители из ряда регионов уже получают доступ к актуальным знаниям о работе на маркетплейсах, рекламным каналам, аналитике и инструментам для продвижения своих товаров в России и за рубежом. Теперь в проект вошли 28 брендов Самарской области.

"Благодарен руководству компании, лично Татьяне Владимировне Ким за запуск в нашем регионе программы "Платформа роста". Это будет способствовать повышению уровня предпринимательской активности в Самарской области, росту объемов производства отечественных товаров. Уверен, что предоставление предпринимателям необходимых инструментов для успешного старта и дальнейшего развития собственного бренда позволит вывести региональные марки на новые рынки сбыта", - сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Также 23 мая в пос. Новосемейкино Самарской области состоялось открытие нового логистического комплекса объединенной компании Wildberries и Russ. Это позволит сократить время доставки товаров до покупателей из региона, а также создать новые рабочие места.