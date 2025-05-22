Предприниматели Самарской области присоединятся к проекту "Платформа роста"

Вскоре бренды производителей из Самарской области смогут выйти на новый этап развития — не только на российском, но и на международных рынках. 23 мая стартует комплексный проект поддержки и развития российских предпринимателей — "Платформа роста".

"Предприниматели области — те, у кого есть собственное производство, кто развивает свой бренд, вскоре смогут стать участниками проекта "Платформа роста", недавно запущенного объединенной компанией Wildberries и Russ и Агентством стратегических инициатив. Этот проект направлен на системную поддержку российских брендов, на рост их узнаваемости среди потребителей в России и за рубежом. Производители из ряда регионов уже получают доступ к актуальным знаниям о работе на маркетплейсах, рекламным каналам, аналитике и инструментам для продвижения своих товаров", — отметила Юлия Полетаева, руководитель "Платформы роста".

В регионе активно растёт число предпринимателей, которые делают ставку на онлайн-торговлю. По итогам прошлого года количество продавцов из Самарской области, реализующих свои товары на Wildberries, увеличилось на 21%. А продажи выросли на 61%.

Такой рост объясняется тем, что маркетплейс предлагает продавцам новые эффективные инструменты для ведения бизнеса, включая удобные логистические решения, рекламные инструменты, аналитические сервисы и поддержку на всех этапах продаж. Многие предприниматели подтверждают, что выход на маркетплейсы позволяет существенно увеличить аудиторию и повысить общий объем продаж, благодаря логистической инфраструктуре и другим возможностям объединённой компании Wildberries и Russ.

Артём Рунов и Евгений Ефремов занимаются изготовлением профессиональных хоккейных вратарских шлемов и экипировки. В ближайшее время собираются выйти с продажами на маркетплейс:

"Wildberries расширяет рынок для региональных предпринимателей. Человек в любой точке России и даже за рубежом может купить наш товар. Маркетплейс берёт на себя логистику, берёт на себя хранение и продажу. Это прямой контакт к клиенту, прямая дверь", — рассказывают о своём решении Артём и Евгений, основатели компании VRTMask.

В целом, продажи спортивных товаров от производителей из Самарской области на Wildberries совокупно выросли более чем на 53%, по итогам прошлого года. Это одна из самых популярных категорий товаров, с которыми самарские предприниматели выходят на площадку. Помимо неё в топе — одежда и обувь, бытовая техника, товары для ремонта и стройки, автотовары и товары для дома и офиса.

К проекту "Платформа роста" присоединилось 9 регионов и порядка 300 брендов. Самарская область станет юбилейным, десятым регионом. Многие из участников проекта уже сейчас показывают высокие темпы роста продаж и узнаваемости.