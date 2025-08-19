16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Выдачи Сбера по льготным программам в июле составили 187,6 млрд рублей CARCADE представила лизинговые решения для обновления таксопарков на "МЕФТ 2025" Продажи каско "Компакт фикс" от ВСК выросли на 20% после обновления условий НОВИКОМ поддержал спортивный праздник ко Дню Воздушного флота в Воронеже Жители ПФО тратят в среднем 15 160 рублей в год на покупки трендовых товаров

Финансы Экономика и бизнес

CARCADE представила лизинговые решения для обновления таксопарков на "МЕФТ 2025"

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Лизинговая компания CARCADE приняла участие в ключевом событии таксомоторной отрасли — XIII Международном Евразийском форуме "Такси", который традиционно проходит в августе и в 2025 году собрал более 1500 участников из различных регионов России и стран Евразийского пространства.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

Форум "МЕФТ" ежегодно объединяет представителей федеральных и региональных органов власти, профильных ассоциаций, крупных автопарков, а также экспертов и участников транспортной отрасли. В центре внимания в этом году — актуальные законодательные изменения и меры поддержки бизнеса в условиях трансформации таксомоторного рынка.

Одной из ключевых тем обсуждения стало масштабное обновление автопарков, к которому готовятся российские таксопарки в связи с вступлением в силу новых требований законодательства. С марта 2026 года вступает в действие закон о локализации автотранспорта, запрещающий повторную перерегистрацию иностранных автомобилей, используемых в такси. Это затронет свыше 80% автопарка, значительная часть которого представлена подержанными иномарками. Под ограничения также попадут автомобили, приобретённые в лизинг, что делает актуальным вопрос замены транспортных средств и поиска выгодных финансовых решений.

На стенде компании CARCADE финансовые консультанты информировали посетителей по вопросам лизинга, предлагая индивидуальные расчёты по различным моделям автомобилей, специальные предложения и скидки.

В рамках деловой программы форума Дарья Пасичник, заместитель управляющего подразделением ООО "Каркаде" в г. Москва, выступила с презентацией о доступных финансовых инструментах для таксопарков. В частности, она рассказала об условиях лизинга на ОКВЭД "Такси", включая:

  • возможность заключения сделки с нулевым авансом;
  • специальные тарифы на ОСАГО благодаря регистрации юридического лица CARCADE в Калининграде;
  • отмену обязательного Каско при определённых условиях;
  • срок лизинга до 5 лет без необходимости поручительства;
  • карту помощи на дорогах и другие востребованные дополнительные продукты.

Также экспертом были представлены примеры расчётов по наиболее востребованным моделям автомобилей, включая отечественные, на которые распространяется субсидия Минпромторга и участие в программе "Яндекс. Ежедневные списания", позволяющей сделать приобретение автомобилей ещё более выгодным для клиентов.

"Одной из ключевых задач участия CARCADE в МЕФТ стало укрепление партнёрских отношений с текущими клиентами компании: в этом году один из них получил награду, как лучший таксопарк в Москве, и для нас большая гордость быть причастными к его развитию, предоставляя финансирование автопарка", — прокомментировала участие Дарья Пасичник.

Кроме того, компания впервые выступила в роли спикера на тематических сессиях форума. "Это был ценный опыт: обсуждение актуальных вопросов в формате живого диалога с представителями таксопарков позволяет лучше понять реальные потребности рынка", — добавила эксперт.

CARCADE активно адаптирует свои предложения в соответствии с трансформацией отрасли такси, включая государственные инициативы и изменения в законодательстве.

"Мы внимательно следим за рыночными трендами и предлагаем эффективные инструменты финансирования, включая участие в программах субсидирования на федеральном и региональном уровнях", — подчеркнула Дарья Пасичник.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5xhRsds

ИНН 3905019765

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31