CARCADE представила лизинговые решения для обновления таксопарков на "МЕФТ 2025"

Лизинговая компания CARCADE приняла участие в ключевом событии таксомоторной отрасли — XIII Международном Евразийском форуме "Такси", который традиционно проходит в августе и в 2025 году собрал более 1500 участников из различных регионов России и стран Евразийского пространства.

Форум "МЕФТ" ежегодно объединяет представителей федеральных и региональных органов власти, профильных ассоциаций, крупных автопарков, а также экспертов и участников транспортной отрасли. В центре внимания в этом году — актуальные законодательные изменения и меры поддержки бизнеса в условиях трансформации таксомоторного рынка.

Одной из ключевых тем обсуждения стало масштабное обновление автопарков, к которому готовятся российские таксопарки в связи с вступлением в силу новых требований законодательства. С марта 2026 года вступает в действие закон о локализации автотранспорта, запрещающий повторную перерегистрацию иностранных автомобилей, используемых в такси. Это затронет свыше 80% автопарка, значительная часть которого представлена подержанными иномарками. Под ограничения также попадут автомобили, приобретённые в лизинг, что делает актуальным вопрос замены транспортных средств и поиска выгодных финансовых решений.

На стенде компании CARCADE финансовые консультанты информировали посетителей по вопросам лизинга, предлагая индивидуальные расчёты по различным моделям автомобилей, специальные предложения и скидки.

В рамках деловой программы форума Дарья Пасичник, заместитель управляющего подразделением ООО "Каркаде" в г. Москва, выступила с презентацией о доступных финансовых инструментах для таксопарков. В частности, она рассказала об условиях лизинга на ОКВЭД "Такси", включая:

возможность заключения сделки с нулевым авансом;

специальные тарифы на ОСАГО благодаря регистрации юридического лица CARCADE в Калининграде;

отмену обязательного Каско при определённых условиях;

срок лизинга до 5 лет без необходимости поручительства;

карту помощи на дорогах и другие востребованные дополнительные продукты.

Также экспертом были представлены примеры расчётов по наиболее востребованным моделям автомобилей, включая отечественные, на которые распространяется субсидия Минпромторга и участие в программе "Яндекс. Ежедневные списания", позволяющей сделать приобретение автомобилей ещё более выгодным для клиентов.

"Одной из ключевых задач участия CARCADE в МЕФТ стало укрепление партнёрских отношений с текущими клиентами компании: в этом году один из них получил награду, как лучший таксопарк в Москве, и для нас большая гордость быть причастными к его развитию, предоставляя финансирование автопарка", — прокомментировала участие Дарья Пасичник.

Кроме того, компания впервые выступила в роли спикера на тематических сессиях форума. "Это был ценный опыт: обсуждение актуальных вопросов в формате живого диалога с представителями таксопарков позволяет лучше понять реальные потребности рынка", — добавила эксперт.

CARCADE активно адаптирует свои предложения в соответствии с трансформацией отрасли такси, включая государственные инициативы и изменения в законодательстве.

"Мы внимательно следим за рыночными трендами и предлагаем эффективные инструменты финансирования, включая участие в программах субсидирования на федеральном и региональном уровнях", — подчеркнула Дарья Пасичник.