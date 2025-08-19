Рекордное количество малых и средних предприятий в Самарской области: рейтинг востребованных деловых услуг

В первом квартале 2025 года россияне поставили рекорд: количество малых и средних предприятий по всей стране превысило 6,4 миллиона. Рост сектора напрямую отразился на структуре спроса в сфере деловых услуг. Многие руководители фирм стали обращаться к специалистам - за советами, правовой поддержкой и ведением бухгалтерии. Авито Услуги проанализировали структуру спроса в сегменте деловых услуг за июнь-июль и определили, какие категории пользовались наибольшей популярностью у предпринимателей - от консультаций до бухгалтерского сопровождения.

Консалтинг - самая востребованная услуга

По данным Авито Услуг, в июне-июле 2025 года доля консультационных услуг в структуре деловых запросов в Самарской области составила 39%, тогда как в областном центре - 42%. Такие специалисты или консалтинговые компании помогают клиенту разобраться в проблеме, найти оптимальное решение и внедрить его. Например, консультант может подготовить исследование рынка и разработать маркетинговые стратегии продвижения.

Вторым по популярности вариантом оказались юридические услуги с долей спроса 33% как по области, так и в Самаре. При запуске нового направления бизнеса или оформлении крупной сделки поддержка юриста помогает избежать рисков, сэкономить средства и корректно оформить все необходимые документы в соответствии с законодательством.

Консультации по недвижимости в Самарской области набрали 15%, тогда как в областном центре - 12%. Специалисты из этой области готовы оказать поддержку клиенту по вопросам покупки, продажи, аренды и управления недвижимым имуществом. Например, консультанты могут провести анализ рынка, сделать юридическую проверку объекта и сопроводить сделку. Средняя цена таких работ снизилась на 20% по области и на 39% в Самаре, она начиналась от 2203 рублей в области против 2332 рублей в областном центре.

Услуги в сфере бухгалтерии и финансов обычно включают в себя работы, связанные с ведением учета. Например, специалисты из этой сферы могут подготовить и сдать отчетность, рассчитать заработную плату сотрудникам, оценить инвестиционные проекты, составить бюджет и управлять денежными потоками. Доля спроса на такие деловые услуги летом 2025 года составила 13% как по области, так и в областном центре.

Услуги с самым высоким ростом предложений

Активнее всего работали над привлечением клиентов консультанты - летом 2025 года доля предложений составила 41% от общего количества объявлений в деловых услугах как по области, так и в Самаре. Далее следуют юридические услуги, которые показали долю 39% по области против 37% в областном центре. К тому же число доступных юристов увеличилось на 21% по области и на 19% в Самаре по сравнению с апрелем-маем того же года.

Работы, связанные с бухгалтерией и финансами, набрали 14% всех предложений в сфере деловых услуг в Самарской области, тогда как в областном центре - 16%. При этом в июне-июле 2025 года на рынке появилось на 9% больше профессионалов, которые предлагали свою помощь, по сравнению с весенним периодом как по области, так и в Самаре.

Консультации по недвижимости заняли 9% среди всех деловых услуг как в области, так и в областном центре. Также они показали максимальный рост предложений летом 2025 года: на 18% больше по области и на 22% больше в Самаре по сравнению с весенним периодом.