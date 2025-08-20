16+
АПК и пищепром Экономика и бизнес

Более 500 предприятий и организаций АПК станут участниками XXVII Поволжской агропромышленной выставки-2025

УСТЬ-КИНЕЛЬСКИЙ. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
С 19 по 20 сентября 2025 года на базе Поволжской зональной машиноиспытательной станции (п. Усть-Кинельский, Кинельский район, Самарская область) состоится XXVII Поволжская агропромышленная выставка. С 2008 года выставка обладает федеральным статусом и является важной платформой для информационно-инновационного обеспечения агропромышленного комплекса в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства.

Ежегодно на Поволжской агропромышленной выставке собирается свыше 500 участников — предприятий и организаций АПК из более чем 20 регионов России и дружественных стран. Мероприятие объединяет ведущих и начинающих специалистов отрасли, представителей крупных аграрных и перерабатывающих предприятий, фермеров, владельцев дачных участков, а также студентов и преподавателей учебных заведений. Это уникальная возможность для обмена опытом, презентации новых достижений и обсуждения актуальных вопросов развития АПК.

Визитной карточкой выставки является экспозиция "Сельская улица", представляющая многообразие народностей и традиций Самарской области, где осуществляется реализация продукции местных производителей.

Экспозиция "Технопарк" будет представлять порядка 250–300 единиц новейшей сельскохозяйственной техники от отечественных и зарубежных производителей.

На площадке "Животноводство" свои достижения покажут ведущие хозяйства Самарского региона.
Будет работать площадка "Саженцы", которая представит различные сорта растений, в том числе и местной селекции.

Помимо этого, гостей ждут творческие и театрализованные выступления, работа детской площадки.

Жителей и сельхозтоваропроизводителей Самарской области и других регионов приглашают принять участие в этом значимом для аграрной отрасли событии. Подробнее на сайте: поволжская2025.рф. Контакты оргкомитета: +7 (927) 719-37-07, +7 (939) 719-11-05, +7 (927) 267-57-49.

