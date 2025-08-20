16+
НОВИКОМ разместил бюджетные средства Красноярского края в размере 5 млрд рублей

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр финансовых компетенций Госкорпорации Ростех) стал победителем первого конкурсного отбора на размещение средств Министерства финансов Красноярского края. Временно свободные средства краевого бюджета в размере 5 млрд рублей будут размещены на депозитных счетах банка сроком на 61 день.

Фото: предоставлено Новикомбанком

НОВИКОМ и Минфин Красноярского края начали сотрудничество в июле 2025 года, а уже в августе банк выиграл первый аукцион. Сделка поможет укрепить финансовую стабильность региона, повысит эффективность управления активами и сохранность бюджетных средств с гарантией возврата и доходности, соответствующей рыночным условиям.

Размещение временно свободных средств на счетах в банках широко применяется в регионах для увеличения доходности государственного бюджета. Сроки депозитов, как правило, довольно короткие, что позволяет четко планировать их целевое использование. Дополнительные ресурсы, полученные благодаря размещению, будут направлены на решение текущих задач Красноярского края.

"Для участия в конкурсе по размещению бюджетных средств финансовая организация должна соответствовать ряду критериев — обладать достаточным уровнем ликвидности, высокими рейтингами, исключительной надежностью и безупречной репутацией. Мы рады, что НОВИКОМ смог предложить лучшие условия, и надеемся, что наше сотрудничество с одним из ключевых регионов России будет способствовать достижению целей, стоящих перед правительством края", — отметил Владимир Новиков, заместитель управляющего офисом НОВИКОМа в Новосибирске, представляющий интересы банка в Красноярском крае.

