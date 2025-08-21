16+
Экономика и бизнес

Еще пять производителей Самарской области получили право использовать бренд "Самарский продукт"

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Пять новых предприятий Самарской области получили право использовать региональную символику "Самарский продукт", подтвердив местное происхождение своей продукции. Решение было принято на заседании комиссии министерства промышленности и торговли Самарской области. В этот раз к проекту присоединились преимущественно промышленные предприятия региона.

Фото: министерство промышленности СО

Проект "Самарский продукт: Сделано в Самарской области" помогает повысить узнаваемость местной продукции и укрепить имидж регионального бизнеса. Значимость таких инструментов местного предпринимательства неоднократно подчеркивал губернатор Вячеслав Федорищев.

В число новых обладателей права использования региональной символики "Самарский продукт" вошли АО "Самарский электромеханический завод", ОАО ПКК "Весна", ПАО "ЗиТ", ЗАО "Чистая вода", а также предприниматель Оксана Рюмина.

Эти компании представляют широкий спектр продукции, включая физиотерапевтический аппарат "Ранет" и генераторы, питьевую воду, соусы, топинги и косметические средства.

Среди заявителей были и те, кто повторно подал заявки на продление сертификата на использование бренда: ООО "Хлебный альянс", а также производители одежды, аксессуаров, украшений из дерева и натуральных камней,  ИП Кузнецова Я.А., ИП Антимонова Т.Н.

Участники проекта получают поддержку от Правительства Самарской области. Среди таких инструментов — возможность участия в выставках и фестивалях, в том числе межрегиональных. Знак "Самарский продукт" привлекает внимание к товарам на ярмарках, направленных на продвижение местной продукции.

"Этот проект — эффективный инструмент поддержки самарских производителей, помогающий им расширять рынки сбыта, повышать конкурентоспособность продукции. На сегодня выдано 403 свидетельства с региональной символикой "Самарский продукт" и "Сделано в Самарской области", — прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Заявки на получение свидетельства о присвоении региональной символики принимаются департаментом торговли и развития потребительского рынка Министерства промышленности и торговли Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Невская, д. 1, каб. 816, email: komarova@samregion.ru.
Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

