Авито оценил динамику продаж автомобильных запчастей в Самаре

Специалисты Авито проанализировали динамику продаж автомобильных запчастей в Самаре в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года:
- по росту продаж запчастей лидируют детали POLCAR.
- по доле продаж на первом месте — АВТОВАЗ;
- пользователи чаще покупают именно новые запчасти — на них приходится 60% продаж.
Наибольший рост продаж в Самаре в первом полугодии 2025 года в сравнении с первым полугодием 2024 года показали запчасти POLCAR — их стали покупать чаще в шесть раз. В 2,5 раза выросли продажи запчастей "Севием". Топ-3 замыкают компоненты "Начало" с ростом продаж в два раза.
"Спрос на автозапчасти из Поднебесной становится более сдержанным: если в 2023 году в России фиксировалось десятикратное увеличение продаж, а в 2024 — почти двукратное, то сейчас рост составил уже 44%. Однако китайские запчасти продолжают опережать общий темп роста. При этом традиционные лидеры сохраняют высокие объемы продаж благодаря своей популярности и доступности запчастей. Примечательно, что в основном на Авито покупают новые запчасти — на них приходится 60% продаж. Профессиональных продавцов, которые развивают свои магазины на Авито, становится все больше — за год их количество выросло на 26%. А мы, в свою очередь, создаем необходимые условия для поиска и выбора нужных компонентов — развиваем сервис Гараж, тестируем новые формы поиска и навигации на платформе", — комментирует результаты исследования руководитель бизнес-направления "Запчасти и автосервисы" в Авито Алексей Головин.
По объему продаж на первом месте — АВТОВАЗ, на эти детали пришлось 6% от общего объема продаж. За год их стали покупать чаще на 24%. Следующую строчку занял HYUNDAI и KIA. На него пришлось 4% продаж, а рост составил 14%. Далее следует "Кампласт" с долей 4%, продажи деталей этого бренда выросли на 46%. На пятом месте — "Пластик Тольятти" с долей 3% и ростом продаж на 48%.
Основную долю продаж запчастей на Авито занимают кузовные детали. На них пришлось 30% продаж, их средняя стоимость составила 5 000 рублей. Чаще всего за последние полгода такие запчасти покупали от HYUNDAI и KIA.
На втором месте — автосвет с долей 12%. Средний чек в этой категории составил 5 000 рублей. Также в лидерах — подвеска. На эту категорию пришлось 10% продаж, а средняя цена составила 6 000 рублей. В основном их покупали от HYUNDAI и KIA.
На четвертом месте — электрооборудование с долей 9%. Средний чек в этой категории — 4 000 рублей. Такие запчасти в основном берут от VAG. Далее следуют двигатели (8%). Их стали покупать чаще на 12%. Средняя цена — 38 000 рублей. Их чаще покупали от HYUNDAI и KIA.
Все эти запчасти можно заказать Авито Доставкой на дом или в любой удобный пункт выдачи заказов. При получении деталь можно проверить и принять окончательное решение о покупке.
