16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито оценил динамику продаж автомобильных запчастей в Самаре ВСК: Москва и Краснодар стали лидерами по числу ДТП с грузовиками В аэропорту Курумоч сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов ВСК: россияне после 40 не берегут себя Авито Авто запускает третий сезон всероссийского конкурса "Маркетолог года"

Транспорт Транспорт и связь

Авито оценил динамику продаж автомобильных запчастей в Самаре

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Специалисты Авито проанализировали динамику продаж автомобильных запчастей в Самаре в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года:

  • по росту продаж запчастей лидируют детали POLCAR.
  • по доле продаж на первом месте — АВТОВАЗ;
  • пользователи чаще покупают именно новые запчасти — на них приходится 60% продаж.

Наибольший рост продаж в Самаре в первом полугодии 2025 года в сравнении с первым полугодием 2024 года показали запчасти POLCAR — их стали покупать чаще в шесть раз. В 2,5 раза выросли продажи запчастей "Севием". Топ-3 замыкают компоненты "Начало" с ростом продаж в два раза.

"Спрос на автозапчасти из Поднебесной становится более сдержанным: если в 2023 году в России фиксировалось десятикратное увеличение продаж, а в 2024 — почти двукратное, то сейчас рост составил уже 44%. Однако китайские запчасти продолжают опережать общий темп роста. При этом традиционные лидеры сохраняют высокие объемы продаж благодаря своей популярности и доступности запчастей. Примечательно, что в основном на Авито покупают новые запчасти — на них приходится 60% продаж. Профессиональных продавцов, которые развивают свои магазины на Авито, становится все больше — за год их количество выросло на 26%. А мы, в свою очередь, создаем необходимые условия для поиска и выбора нужных компонентов — развиваем сервис Гараж, тестируем новые формы поиска и навигации на платформе", — комментирует результаты исследования руководитель бизнес-направления "Запчасти и автосервисы" в Авито Алексей Головин.

По объему продаж на первом месте — АВТОВАЗ, на эти детали пришлось 6% от общего объема продаж. За год их стали покупать чаще на 24%. Следующую строчку занял HYUNDAI и KIA. На него пришлось 4% продаж, а рост составил 14%. Далее следует "Кампласт" с долей 4%, продажи деталей этого бренда выросли на 46%. На пятом месте — "Пластик Тольятти" с долей 3% и ростом продаж на 48%.

Основную долю продаж запчастей на Авито занимают кузовные детали. На них пришлось 30% продаж, их средняя стоимость составила 5 000 рублей. Чаще всего за последние полгода такие запчасти покупали от HYUNDAI и KIA.

На втором месте — автосвет с долей 12%. Средний чек в этой категории составил 5 000 рублей. Также в лидерах — подвеска. На эту категорию пришлось 10% продаж, а средняя цена составила 6 000 рублей. В основном их покупали от HYUNDAI и KIA.

На четвертом месте — электрооборудование с долей 9%. Средний чек в этой категории — 4 000 рублей. Такие запчасти в основном берут от VAG. Далее следуют двигатели (8%). Их стали покупать чаще на 12%. Средняя цена — 38 000 рублей. Их чаще покупали от HYUNDAI и KIA.

Все эти запчасти можно заказать Авито Доставкой на дом или в любой удобный пункт выдачи заказов. При получении деталь можно проверить и принять окончательное решение о покупке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31