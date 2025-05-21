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Малый бизнес Экономическая политика

Самарская область присоединилась к всероссийской акции #МСПспасибо

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии Дня предпринимательства, который отмечается в России ежегодно 26 мая, Корпорация МСП и Минэкономразвития России проводят специальную акцию #МСПспасибо, которая призвана объединить малый и средний бизнес с их потребителями.

Сектор малого и среднего бизнеса формирует серьезный задел для развития промышленности, роста научно-технологического потенциала Самарской области. "Мы видим и знаем, что многие производители в Самарской области являются лидерами по многим направлениям. Сделано в Самаре — это знак качества. Для нас это не просто девиз, а принцип, по которому строится экономическая политика нашего региона", — подчеркивал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Присоединиться к акции благодарности  предпринимателям #МСПспасибо может каждый житель Самарской области, для этого необходимо разместить пост в социальных сетях, используя единый хештег #МСПспасибо или #МСП_Спасибо и выразить поддержку и благодарность тем, кто работает каждый день для людей и ради людей.

"Благодаря усилиям бизнеса, энергии предпринимательского труда наша Самарская область демонстрирует стабильность и рост даже в сложных экономических условиях. В День предпринимательства мы хотим еще раз привлечь внимание к малому и среднему бизнесу, напомнить о его значимости. И, конечно же, поблагодарить наших предпринимателей за их работу", — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.

Самые яркие, оригинальные публикации примут участие в розыгрыше призов, для этого вместе с хэштегом необходимо поставить отметку ВК-аккаунта центра "Мой бизнес".

День предпринимательства отмечается в России ежегодно 26 мая. Профессиональный праздник помогает напомнить о значении предпринимательства и важности его развития, способствует активизации деловой активности жителей страны. В этот день проводятся крупные мероприятия в поддержку бизнеса, организуются профессиональные форумы, на которых обсуждаются актуальные проблемы и вопросы поддержки отечественного бизнеса. Поддержка бизнеса в России осуществляется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 23 апреля 2015 12:01 В малый и средний бизнес области в 2014 году вложили 573 млн рублей

И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.

Ян Ли 12 февраля 2015 14:58 В самарский реестр городских киосков внесут 113 новых объектов

Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.

михаил вдовин 03 декабря 2014 18:36 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.

Папа Римский 03 декабря 2014 14:15 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ

IviL * 08 апреля 2014 04:01 Владельцы киосков в Постниковом овраге обратились с открытым письмом к Дмитрию Азарову

Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее

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