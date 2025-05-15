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Экономика и бизнес

Как выделиться на конкурентном рынке: StartupSamara проведёт серию бесплатных онлайн-семинаров по маркетингу

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В конце мая StartupSamara проведет два онлайн-семинара, посвящённые ключевым вопросам маркетинговой стратегии. Они адресованы тем, кто запускает собственный бизнес, развивает действующий проект или стремится лучше понимать, как выстроить работу с целевой аудиторией, сформулировать сильное позиционирование и системно привлекать клиентов.

Первый семинар состоится 21 мая и будет посвящён теме уникального торгового предложения — УТП. В условиях высокой конкуренции предпринимателю важно не только знать своих конкурентов, но и уметь ясно объяснить клиенту, в чём заключается ценность именно его продукта. Как показывает практика, многие компании делают ставку на громкие лозунги или набор характеристик, не задумываясь, насколько это действительно отвечает запросу аудитории.

Спикер встречи — Татьяна Март, предприниматель, бизнес-трекер и основатель digital-агентства. Она поделится методами проведения конкурентного анализа, расскажет, как выявить реальные потребности клиентов и сформулировать на этой основе УТП, которое будет работать — не на уровне абстракции, а как конкретный инструмент продаж и маркетинговых коммуникаций. Отдельное внимание будет уделено тому, как встраивать сформулированное УТП в стратегию продвижения и использовать его для устойчивого позиционирования на рынке.

Второй вебинар пройдёт 28 мая и будет посвящён стратегическому маркетингу. Он поможет разобраться, как выстроить систему, в которой маркетинг не сводится к набору разрозненных действий, а становится работающим механизмом развития. Спикером выступит Валерий Кошелев — руководитель маркетингового агентства Sensei Promotion, работающий как с начинающими проектами, так и с крупными компаниями.

Валерий расскажет, как определить целевую аудиторию, выстроить логичную цепочку между продуктом, ценой, каналами продвижения и коммуникацией, а также как анализировать рынок и конкурентов, чтобы не тратить ресурсы впустую. Вебинар будет полезен тем, кто хочет перейти от хаотичного маркетинга к стратегии, где каждый шаг подкреплён данными, логикой и ориентирован на рост.

Оба мероприятия проводятся в онлайн-формате и требуют предварительной регистрации. Участие бесплатное.

Регистрация на семинар "Как сформировать мощное УТП и отстроиться от конкурентов".

Регистрация на семинар "Стратегический маркетинг: как построить успешную стратегию для вашего бизнеса".

Организатор — Региональный центр инноваций StartupSamara по заказу Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

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