16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Хорошие истории": Авито запустил новое позиционирование в поддержку своей социальной миссии В Авито предложили продавцам новую технологию для рассылки спецпредложений В Самаре состоится форум "Маркетинг и бизнес в эпоху цифровизации" Предприниматели в ПФО предпочитают вести бизнес на сайтах с объявлениями Наиболее востребованным в Самаре стало промышленное, торговое и пищевое бизнес-оборудование

Малый бизнес Экономическая политика

Число самозанятых в Самарской области превысило 300 тыс. человек

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области специальный налоговый режим действует с 2020 г., за это время в качестве самозанятых зарегистрировалось более 302,5 тыс. человек. Об этом сообщает региональное минэкономразвития.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Для уверенного старта и динамичного развития проектов начинающих предпринимателей создаются все необходимые условия. На одной из встреч с представителями бизнес-сообщества губернатор Вячеслав Федорищев отмечал необходимость всесторонней поддержки самозанятых производителей и, в том числе, организации дополнительных каналов сбыта их продукции.

"Вместе с ростом числа официально зарегистрированных самозанятых увеличивается их вклад в экономику региона, — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова. — Мы постоянно совершенствуем и обновляем инструментарий поддержки этой категории предпринимателей и приглашаем пользователей специального налогового режима пользоваться всеми возможностями, созданными в регионе".

Налоговый режим для самозанятых позволяет работать как с физическими, так и с юридическими лицами, оформлять договоры и выдавать чеки. Самозанятые ведут свою бухгалтерию самостоятельно, при помощи приложения "Мой налог". При расчете с физическими лицами налоговая ставка составляет 4%, при работе с организациями — 6%.

Для этой категории предпринимателей действуют специальные инструменты поддержки: образовательные курсы, льготные микрозаймы, программы наставничества, бизнес-диагностика проектов, инструменты по продвижению.

"Я принимала участие в фотоднях для самозанятых. Профессиональный фотограф помог сделать мне качественный контент для моих соцсетей. Это здорово, что есть такие меры поддержки, ведь начинающий предприниматель не всегда может позволить себе услуги профессионального фотографа, а здесь бесплатно ты получаешь кадры, которые, несомненно, привлекут внимание аудитории", — поделилась мастер сферы красоты Виктория Коптева.

Одним из наиболее востребованных инструментов поддержки для производителей товаров ручной работы стали ярмарки. Они регулярно проходят как самостоятельные события, так и встраиваются в программы крупных региональных мероприятий.

"Я почти 30 лет проработала педагогом в школе, а недавно решила заняться ручным трудом — изготавливаю украшения. С реализацией продукции, помогают ярмарки от центра "Мой бизнес". Я участвовала в ярмарке на фестивале "ВолгаФест". Глядя на других предпринимателей, понимаешь, какие талантливые у нас мастера, хочется самой расти и развиваться", — поделилась самозанятая Ирина Глазнова.

Самозанятые могут стать резидентами коворкинга регионального центра "Мой бизнес" и получить рабочее место на льготных условиях, а также воспользоваться переговорными комнатами и залом для проведения образовательных мероприятий.

Получить статус самозанятого можно c помощью приложения "Мой налог", через уполномоченную кредитную организацию или через портал госуслуг.

Меры поддержки бизнеса в регионе реализуются, благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". Воспользоваться инструментами господдержки можно, обратившись в один из центров "Мой бизнес" Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 23 апреля 2015 12:01 В малый и средний бизнес области в 2014 году вложили 573 млн рублей

И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.

Ян Ли 12 февраля 2015 14:58 В самарский реестр городских киосков внесут 113 новых объектов

Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.

михаил вдовин 03 декабря 2014 18:36 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.

Папа Римский 03 декабря 2014 14:15 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ

IviL * 08 апреля 2014 04:01 Владельцы киосков в Постниковом овраге обратились с открытым письмом к Дмитрию Азарову

Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее

Фото на сайте

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Alfa Business Forum для малого и среднего бизнеса

Alfa Business Forum для малого и среднего бизнеса

Борис Титов провел встречу с предпринимателями рынка на пересечении ул. Ташкентской и пр. К. Маркса

Борис Титов провел встречу с предпринимателями рынка на пересечении ул. Ташкентской и пр. К. Маркса

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4