В Самаре отметили День работника торговли

В четверг, 24 июля, в Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику — Дню работника торговли. Мероприятие прошло в МТЛ "Арена" и объединило представителей торговой отрасли всей Самарской области. Особое внимание уделили достижениям отрасли и вкладу работников торговли в развитие экономики Самарской области.

Еще до начала основной церемонии в фойе комплекса была организована тематическая выставка товаров, имеющих знак "Самарский продукт". Здесь были представлены различные виды товаров от украшений до продуктов питания.

Восемь компаний на торжественном мероприятии в честь профессионального праздника получили сертификаты на право пользования символикой "Самарский продукт". "Рынок сейчас открыт, есть куда двигаться, есть что предлагать. Будем нести это знамя, чтобы у Самарской области была ассоциация, что вот этот продукт сделан действительно в Самаре", — прокомментировал после получения сертификата директор "Мясоделофф" Виктор Журавлев.

От имени губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с приветственным словом перед работниками отрасли выступил министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. Он подчеркнул, что отрасль не только уверенно развивается в мирное время, но и проявляет высокую социальную ответственность.

"Торговля — это не просто обмен товарами. Это социальная функция, это связующее звено между производителем и потребителем, городом и селом, поколениями и семьями. От вашей работы, вашей компетентности и ответственности зависит качество жизни людей. Сегодня мы чествуем тех, кто ежедневно стоит на страже благополучия жителей Самарской области", — отметил министр.

Он также вручил награды главы региона и профильного ведомства отличившимся работникам торговой сферы. Среди награжденных — представители крупных федеральных сетей, индивидуальные предприниматели, ветераны отрасли и молодые специалисты, внесшие значительный вклад в развитие торговли региона. Также были отмечены многодетные семьи, представители которых трудятся в сфере торговли.

Знаком "Заслуженный работник торговли и сферы услуг" награждена Мария Чернова, которая работает в отрасли более 35 лет и начала свой трудовой путь с продавца в магазине. Сейчас она руководит торговой точкой, в которой трудятся 50 человек.