16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Команда Самарской области стала победителем конкурса видеоэссе "Мечты о будущем" Регистрация на форум "иВолга" продлена до 4 июня Организаторы форума "iВолга" рассказали о главных изменениях и нововведениях 2025 года Для молодежи создан сайт со всеми сервисами службы занятости Самарская область представила программу комплексного развития молодежной политики на конкурсе "Регион для молодых"

Молодежная политика Общество

Команда Самарской области стала победителем конкурса видеоэссе "Мечты о будущем"

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Торжественная церемония награждения финалистов первого Всероссийского конкурса видеоэссе "Мечты о будущем" прошла в Национальном центре "Россия" 1 июня, в Международный день защиты детей.

Фото: Фото предоставлено организаторами Всероссийского конкурса видеоэссе «Мечты о будущем»

Конкурс видеоэссе "Мечты о будущем" проводился впервые и объединил около 4 000 ребят со всей страны. Проект стал площадкой для размышлений молодого поколения о завтрашнем дне. На церемонию награждения в Национальном центре "Россия" приехали 100 финалистов вместе с кураторами - участники 20 команд из всех федеральных округов.

Команда Самарской области "Самар-чики +1" стала победителем в категории 14-16 лет. Кроме того, специальный приз, подготовленный партнером конкурса - экосистемой по формированию кадрового потенциала креативных индустрий в России ArtMasters, также достался команде нашего региона.

Юные участники конкурса посетили Национальный центр "Россия" - постоянную экспозицию "Путешествие по России", представляющую все федеральные округа страны, архитектурную выставку "Рождение масштаба" и новую культурно-просветительскую площадку "Молодежь и дети в Пространстве возможностей". Кроме того, ребята приняли участие в мастер-классах от писателей-фантастов, а также узнали больше о технологиях и искусственном интеллекте.

Генеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова объявила, что конкурс станет ежегодным, а число номинаций будет увеличено.

В творческих состязаниях приняли участие школьники и студенты из всех 89 регионов России. Конкурс "Мечты о будущем" призван вдохновить молодежь на размышления о будущем и познакомить с творчеством писателей-фантастов. Задачей участников стало создание видеоэссе, начинающегося со слов: "Мы хотим создать такое будущее, в котором…", с обязательной отсылкой к произведениям научной фантастики из рекомендованного списка. Специально для конкурса его подготовили Российская государственная библиотека для молодежи и Совет по фантастической и приключенческой литературе Союза писателей России при участии издательской группы "Эксмо-АСТ".

Конкурс является спутником Международного симпозиума "Создавая будущее" и призван поддерживать интерес к проектированию будущего, вовлекая в этот процесс детей и молодежь.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

Фото на сайте

В Самаре отпраздновали 100-летие создания ВЛКСМ

В Самаре отпраздновали 100-летие создания ВЛКСМ

Самарские первокурсники присоединились к всероссийскому параду студенчества

Самарские первокурсники присоединились к всероссийскому параду студенчества

Глава региона подвел итоги молодежного форума "iВолга-2018"

Глава региона подвел итоги молодежного форума "iВолга-2018"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6