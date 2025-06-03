Команда Самарской области стала победителем конкурса видеоэссе "Мечты о будущем"

Торжественная церемония награждения финалистов первого Всероссийского конкурса видеоэссе "Мечты о будущем" прошла в Национальном центре "Россия" 1 июня, в Международный день защиты детей.
Конкурс видеоэссе "Мечты о будущем" проводился впервые и объединил около 4 000 ребят со всей страны. Проект стал площадкой для размышлений молодого поколения о завтрашнем дне. На церемонию награждения в Национальном центре "Россия" приехали 100 финалистов вместе с кураторами - участники 20 команд из всех федеральных округов.
Команда Самарской области "Самар-чики +1" стала победителем в категории 14-16 лет. Кроме того, специальный приз, подготовленный партнером конкурса - экосистемой по формированию кадрового потенциала креативных индустрий в России ArtMasters, также достался команде нашего региона.
Юные участники конкурса посетили Национальный центр "Россия" - постоянную экспозицию "Путешествие по России", представляющую все федеральные округа страны, архитектурную выставку "Рождение масштаба" и новую культурно-просветительскую площадку "Молодежь и дети в Пространстве возможностей". Кроме того, ребята приняли участие в мастер-классах от писателей-фантастов, а также узнали больше о технологиях и искусственном интеллекте.
Генеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова объявила, что конкурс станет ежегодным, а число номинаций будет увеличено.
В творческих состязаниях приняли участие школьники и студенты из всех 89 регионов России. Конкурс "Мечты о будущем" призван вдохновить молодежь на размышления о будущем и познакомить с творчеством писателей-фантастов. Задачей участников стало создание видеоэссе, начинающегося со слов: "Мы хотим создать такое будущее, в котором…", с обязательной отсылкой к произведениям научной фантастики из рекомендованного списка. Специально для конкурса его подготовили Российская государственная библиотека для молодежи и Совет по фантастической и приключенческой литературе Союза писателей России при участии издательской группы "Эксмо-АСТ".
Конкурс является спутником Международного симпозиума "Создавая будущее" и призван поддерживать интерес к проектированию будущего, вовлекая в этот процесс детей и молодежь.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.