Команда Самарской области стала победителем конкурса видеоэссе "Мечты о будущем"

Торжественная церемония награждения финалистов первого Всероссийского конкурса видеоэссе "Мечты о будущем" прошла в Национальном центре "Россия" 1 июня, в Международный день защиты детей.

Конкурс видеоэссе "Мечты о будущем" проводился впервые и объединил около 4 000 ребят со всей страны. Проект стал площадкой для размышлений молодого поколения о завтрашнем дне. На церемонию награждения в Национальном центре "Россия" приехали 100 финалистов вместе с кураторами - участники 20 команд из всех федеральных округов.

Команда Самарской области "Самар-чики +1" стала победителем в категории 14-16 лет. Кроме того, специальный приз, подготовленный партнером конкурса - экосистемой по формированию кадрового потенциала креативных индустрий в России ArtMasters, также достался команде нашего региона.

Юные участники конкурса посетили Национальный центр "Россия" - постоянную экспозицию "Путешествие по России", представляющую все федеральные округа страны, архитектурную выставку "Рождение масштаба" и новую культурно-просветительскую площадку "Молодежь и дети в Пространстве возможностей". Кроме того, ребята приняли участие в мастер-классах от писателей-фантастов, а также узнали больше о технологиях и искусственном интеллекте.

Генеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова объявила, что конкурс станет ежегодным, а число номинаций будет увеличено.

В творческих состязаниях приняли участие школьники и студенты из всех 89 регионов России. Конкурс "Мечты о будущем" призван вдохновить молодежь на размышления о будущем и познакомить с творчеством писателей-фантастов. Задачей участников стало создание видеоэссе, начинающегося со слов: "Мы хотим создать такое будущее, в котором…", с обязательной отсылкой к произведениям научной фантастики из рекомендованного списка. Специально для конкурса его подготовили Российская государственная библиотека для молодежи и Совет по фантастической и приключенческой литературе Союза писателей России при участии издательской группы "Эксмо-АСТ".

Конкурс является спутником Международного симпозиума "Создавая будущее" и призван поддерживать интерес к проектированию будущего, вовлекая в этот процесс детей и молодежь.