В детском лагере "Салют-2" прошла патриотическая игра "Россия — вперед!"

В летнем детском лагере "Салют-2" в Самаре состоялось масштабное патриотическое мероприятие — интерактивная игра "Россия — вперед!".

В числе организаторов — выпускник первого потока программы "Школа героев" (реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева и является продолжением президентского проекта "Время героев") Матвей Мартемьянов, участники второго потока "Школы" Андрей Растегаев и Владислав Яковлев, а также председатель Самарского отделения международной общественной организации "Союз православных женщин" и инструкторы по БПЛА от Народного предприятия "Буревестник" и Центра начальной военной подготовки "Рокот".

Программа объединила встречи с ветеранами СВО, уроки мужества и занятия по военно-патриотическому воспитанию, направленные на формирование у подрастающего поколения любви к Родине и готовности к защите Отечества.

Для участников организовали несколько тематических станций, где дети смогли познакомиться с современными военными технологиями и приобрести практические навыки:

— Сборка-разборка АК-74 — освоение основ обращения с легендарным автоматом.

— Современное снаряжение бойцов — примерка бронежилетов, изучение экипировки и вооружения российской армии.

— FPV-дроны — знакомство с симуляторами для операторов БПЛА и практика управления дронами от первого лица.

— Тактическая медицина — обучение первой помощи и эвакуации "раненых" с поля боя.

Завершилось мероприятие зрелищными показательными полетами дронов на футбольном поле. Дети наблюдали за действиями беспилотников через камеру оператора, погружаясь в работу военных специалистов.

Матвей Мартемьянов отметил важность обучения детей основам работы с дронами, правилам поведения при воздушной тревоге и навыкам первой помощи: "Эти знания могут спасти жизнь, а главное — помогают воспитывать настоящих защитников Отечества".

Андрей Растегаев поделился впечатлениями от общения с детьми: "Особенно важно было слышать, что у многих ребят отцы сейчас на передовой. Наша задача — поддержать их, дать полезные знания и веру в победу. С такими детьми, с крепким тылом и верой в Бога мы обязательно победим! Россия — вперед!".

Владислав Яковлев, демонстрируя технику пилотирования дронов, обратил внимание на восторг детей: "Фигуры высшего пилотажа и виражи произвели на ребят неизгладимое впечатление — они смотрели открыв рты, с горящими глазами".

Мероприятие стало ярким примером единства поколений, передачи опыта и воспитания новых патриотов России. Организаторы уверены: подобные проекты укрепляют дух молодежи и формируют осознанное отношение к защите Родины.