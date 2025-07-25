В детском лагере "Салют-2" прошла патриотическая игра "Россия — вперед!"

В летнем детском лагере "Салют-2" в Самаре состоялось масштабное патриотическое мероприятие — интерактивная игра "Россия — вперед!".
В числе организаторов — выпускник первого потока программы "Школа героев" (реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева и является продолжением президентского проекта "Время героев") Матвей Мартемьянов, участники второго потока "Школы" Андрей Растегаев и Владислав Яковлев, а также председатель Самарского отделения международной общественной организации "Союз православных женщин" и инструкторы по БПЛА от Народного предприятия "Буревестник" и Центра начальной военной подготовки "Рокот".
Программа объединила встречи с ветеранами СВО, уроки мужества и занятия по военно-патриотическому воспитанию, направленные на формирование у подрастающего поколения любви к Родине и готовности к защите Отечества.
Для участников организовали несколько тематических станций, где дети смогли познакомиться с современными военными технологиями и приобрести практические навыки:
— Сборка-разборка АК-74 — освоение основ обращения с легендарным автоматом.
— Современное снаряжение бойцов — примерка бронежилетов, изучение экипировки и вооружения российской армии.
— FPV-дроны — знакомство с симуляторами для операторов БПЛА и практика управления дронами от первого лица.
— Тактическая медицина — обучение первой помощи и эвакуации "раненых" с поля боя.
Завершилось мероприятие зрелищными показательными полетами дронов на футбольном поле. Дети наблюдали за действиями беспилотников через камеру оператора, погружаясь в работу военных специалистов.
Матвей Мартемьянов отметил важность обучения детей основам работы с дронами, правилам поведения при воздушной тревоге и навыкам первой помощи: "Эти знания могут спасти жизнь, а главное — помогают воспитывать настоящих защитников Отечества".
Андрей Растегаев поделился впечатлениями от общения с детьми: "Особенно важно было слышать, что у многих ребят отцы сейчас на передовой. Наша задача — поддержать их, дать полезные знания и веру в победу. С такими детьми, с крепким тылом и верой в Бога мы обязательно победим! Россия — вперед!".
Владислав Яковлев, демонстрируя технику пилотирования дронов, обратил внимание на восторг детей: "Фигуры высшего пилотажа и виражи произвели на ребят неизгладимое впечатление — они смотрели открыв рты, с горящими глазами".
Мероприятие стало ярким примером единства поколений, передачи опыта и воспитания новых патриотов России. Организаторы уверены: подобные проекты укрепляют дух молодежи и формируют осознанное отношение к защите Родины.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.