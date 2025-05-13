В деревне Висловка Самарской области зажжен новый Вечный огонь

9 мая в деревне Висловка Самарской области в рамках Всероссийской акции "Храним огонь Победы" ПАО "Газпром" подключен к сетевому газоснабжению Вечный огонь нового мемориала, посвященного местному жителю, герою Советского Союза Алексею Ивановичу Красильникову.

В торжественной церемонии открытия памятника и зажжения Вечного огня приняли участие первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов, сенатор от Самарской области Андрей Кислов, глава Красноярского района Юрий Горяинов, главный инженер — первый заместитель генерального директора ООО "Газпром газораспределение Самара" Екатерина Мутовкина.

Для газификации мемориала специалисты "Газпром газораспределение Самара" построили газопровод протяженностью 33 м, установили газогорелочное оборудование.

Красильников Алексей Иванович родился и вырос в Висловке. В Самаре и в его родном селе именем героя названы улицы, создан "Музей боевой славы" в его честь.

"К 80-летию Победы в рамках Всероссийской акции "Храним огонь Победы" в Самарской области появилось 11 новых Вечных огней. Считаем своим долгом продолжить эту работу совместно с региональной властью и жителями", — отметила Екатерина Мутовкина.