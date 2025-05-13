В деревне Висловка Самарской области зажжен новый Вечный огонь

9 мая в деревне Висловка Самарской области в рамках Всероссийской акции "Храним огонь Победы" ПАО "Газпром" подключен к сетевому газоснабжению Вечный огонь нового мемориала, посвященного местному жителю, герою Советского Союза Алексею Ивановичу Красильникову.
В торжественной церемонии открытия памятника и зажжения Вечного огня приняли участие первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов, сенатор от Самарской области Андрей Кислов, глава Красноярского района Юрий Горяинов, главный инженер — первый заместитель генерального директора ООО "Газпром газораспределение Самара" Екатерина Мутовкина.
Для газификации мемориала специалисты "Газпром газораспределение Самара" построили газопровод протяженностью 33 м, установили газогорелочное оборудование.
Красильников Алексей Иванович родился и вырос в Висловке. В Самаре и в его родном селе именем героя названы улицы, создан "Музей боевой славы" в его честь.
"К 80-летию Победы в рамках Всероссийской акции "Храним огонь Победы" в Самарской области появилось 11 новых Вечных огней. Считаем своим долгом продолжить эту работу совместно с региональной властью и жителями", — отметила Екатерина Мутовкина.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???