В Самарской области прошел всероссийский фестиваль робототехники "Стриж"

Фестиваль робототехники "Стриж" проводится с 2014 года и стал уже традиционным мероприятием Самарской области. Он объединяет талантливых ребят всей страны — единомышленников по направлению робототехника и беспилотные летательные аппараты. В этом году мероприятие прошло на базе образовательного Центра № 1 пгт Стройкерамика. Организатор — Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества.

Тема БПЛА для Самарской области является приоритетной. Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечал, что регион должен "стать ключевым центром образования по всем направлениям беспилотных систем". Напомним, что в Самарской области реализуется региональный проект по развитию беспилотный авиационных систем. Его цель — вывести регион на лидирующие позиции по различным направлениям отрасли.

В фестивале "Стриж" приняли участие 300 человек из 25 регионов России.

Ребята соревновались в управлении роботами и беспилотными летательными аппаратами в различных номинациях:

• Битва роботов (легоподобные);

• Битва роботов (ардуиноподобные);

• Полоса препятствий FPV;

• Гонка дронов (класс 75);

• Гонка дронов (класс 200);

• Автономный полет;

• Технический симулятор.

По итогам состязаний награждены победители и призеры номинаций. Из Самарской области победителями и призерами в номинациях стали:

По направлению "Технический симулятор" — Топоров Константин (3 место);

В Битве роботов (Легоподобные) — Казаков Сергей (2 место);

В Битве роботов (ардуиноподобные) — Медведев Евгений (1 место);

В Полосе препятствий:

1 место заняли Егоров Кирилл, Шалаев Иван;

2 место — Ломакин Павел, Ломакин Андрей;

3 место — Рогов Дмитрий, Форманюк Игорь.

По направлению "Автономный полет" 2 место занял Митюгов Артем.

Михаил Бухтояров, директор Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества, отметил: "Наша основная цель — выявление и поддержка одаренных обучающихся, развитие их инженерно-технических навыков и стимулирование интереса к научно-техническому творчеству. Уверен, что такие мероприятия играют ключевую роль в формировании будущих специалистов, способных решать актуальные задачи современности".