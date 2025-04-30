В Самарской области прошел всероссийский фестиваль робототехники "Стриж"

Фестиваль робототехники "Стриж" проводится с 2014 года и стал уже традиционным мероприятием Самарской области. Он объединяет талантливых ребят всей страны — единомышленников по направлению робототехника и беспилотные летательные аппараты. В этом году мероприятие прошло на базе образовательного Центра № 1 пгт Стройкерамика. Организатор — Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества.
Тема БПЛА для Самарской области является приоритетной. Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечал, что регион должен "стать ключевым центром образования по всем направлениям беспилотных систем". Напомним, что в Самарской области реализуется региональный проект по развитию беспилотный авиационных систем. Его цель — вывести регион на лидирующие позиции по различным направлениям отрасли.
В фестивале "Стриж" приняли участие 300 человек из 25 регионов России.
Ребята соревновались в управлении роботами и беспилотными летательными аппаратами в различных номинациях:
• Битва роботов (легоподобные);
• Битва роботов (ардуиноподобные);
• Полоса препятствий FPV;
• Гонка дронов (класс 75);
• Гонка дронов (класс 200);
• Автономный полет;
• Технический симулятор.
По итогам состязаний награждены победители и призеры номинаций. Из Самарской области победителями и призерами в номинациях стали:
По направлению "Технический симулятор" — Топоров Константин (3 место);
В Битве роботов (Легоподобные) — Казаков Сергей (2 место);
В Битве роботов (ардуиноподобные) — Медведев Евгений (1 место);
В Полосе препятствий:
- 1 место заняли Егоров Кирилл, Шалаев Иван;
- 2 место — Ломакин Павел, Ломакин Андрей;
- 3 место — Рогов Дмитрий, Форманюк Игорь.
По направлению "Автономный полет" 2 место занял Митюгов Артем.
Михаил Бухтояров, директор Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества, отметил: "Наша основная цель — выявление и поддержка одаренных обучающихся, развитие их инженерно-технических навыков и стимулирование интереса к научно-техническому творчеству. Уверен, что такие мероприятия играют ключевую роль в формировании будущих специалистов, способных решать актуальные задачи современности".
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.