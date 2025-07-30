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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Чего вам не хватает для счастья? Тест-игра

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пока одних тянет в горы, другие с нетерпением ждут нового сезона любимого сериала. А в то время как кто-то зажигает на шумных вечеринках, другие комфортно проводят время наедине с книгой под мягким пледом. Все они счастливы по-своему. А что способно порадовать именно вас? Пройдите небольшую тест-игру от Волга Ньюс и Т2 и узнайте, что поможет почувствовать вайб счастливой жизни именно вам.

Оператор Т2 понимает, как важны яркие эмоции, а потому постоянно предлагает своим абонентам всё больше актуальных бонусов и привилегий. Недавно компания обновила свою программу лояльности "Больше" для клиентов. Теперь ее участникам доступны скидки при заказах на "Яндекс Маркете", Lamoda, в Kari, "Подружке" и на других площадках. Их можно получить, обменяв гигабайты и минуты в личном кабинете в личном кабинете Т2 на сайте и в приложении.

Не отказывайтесь от своих привычек и радуйте себя чаще! С бонусами от Т2 и партнеров это станет еще проще!

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Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

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