Форум "иВолга" объединит регионы ПФО творческими конкурсами, спортивными турнирами и культурными мероприятиями

С 24 по 29 июля на Мастрюковской поляне в Самарской области пройдет Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга" платформы Росмолодежь.Форумы. Одной из ключевых задач форума станет развитие межрегионального взаимодействия — регионы ПФО объединятся в командных конкурсах и культурных мероприятиях, направленных на раскрытие молодежного потенциала, укрепление связей между субъектами и сохранение культурного наследия.

Форум предоставит площадку для четырех окружных конкурсов, в которых примут участие представители всех регионов ПФО.

25 июля на главной сцене пройдет конкурс региональной песни-визитки "Голоса иВолги". Делегации субъектов округа представят авторские музыкальные композиции, отражающие региональную специфику, культурную идентичность и ценности форума. Конкурсные выступления будут включать в себя элементы театрализации, видеосопровождения и визуального оформления. Победителей определит профессиональное жюри, итоги будут объявлены на вечернем построении.

25 и 26 июля участники форума соберутся на турнире по дворовым видам спорта "Снова в спорт". Команды из каждого региона поборются за первенство в играх, знакомых нам с детства — "Вышибалы", "Резиночка" и "Городки". Соревнования направлены на популяризацию традиционного дворового спорта, развитие командной работы и физической активности среди молодежи. Судейская коллегия определит лучших спортсменов, а церемония награждения состоится 26 июля.

26 июля на главной сцене форума развернется Фестиваль диджеинга — конкурс для начинающих и опытных диджеев Приволжья. Участникам предстоит представить 10-минутный DJ-сет, выполненный с соблюдением теории диджеинга и единого музыкального стиля. Оценка конкурсных работ будет производиться по критериям качества сведения, артистизма и музыкального вкуса. Лучшие участники получат памятные дипломы и призы от партнеров форума.

На протяжении всего форума будет работать конкурс региональных шатров. Каждая делегация представит интерактивное пространство своего субъекта, в котором участники и гости смогут познакомиться с традициями, культурой, народными промыслами и туристическими маршрутами региона. Победитель определится в результате народного голосования, а лучшие проекты получат специальные награды.

"Форум "иВолга" — не просто окружное мероприятие. Это сильная содержательная платформа, важный инструмент формирования молодежной политики и одно из ключевых событий в линейке Росмолодежь.Форумы. Именно здесь рождаются решения, которые позже становятся точками роста в регионах ПФО", — отметил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

В 2025 г. образовательная программа "иВолги" будет реализована в формате сюжетной игры. Участники будут распределены по семи направлениям: "Наука", "IT и цифровые технологии", "Патриотизм", "Культура и искусство", "Служба спасения", "Промышленный комплекс" и "Управление". Всего в форуме примут участие 1400 участников со всей России.

Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга" проводится с 2013 года. В 2025 году форум пройдет в 13-й раз. За годы существования в нем приняли участие более 27 000 молодых людей из всех регионов России.

Организаторами Молодежного форума Приволжского федерального округа "иВолга" выступают: Правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Соорганизаторами Форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодежь.Форумы.



