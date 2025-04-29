Открыта регистрация на окружной форум "иВолга"

Открылась регистрация участников на молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга" платформы Росмолодежь.Форумы. Масштабное событие, организованное в рамках федерального проекта "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети", пройдет с 24 по 29 июля на Мастрюковской поляне в Самарской области.

Форум соберет 1400 участников в возрасте от 14 до 35 лет со всей страны. Результатами форума станут предложения по развитию Движения Первых в регионах России.

"В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особое внимание в рамках форума будет уделяться теме сохранения исторической памяти и укреплению духовно-нравственных основ народа России. Форум становится местом осмысления прошлого и передачи ценностей, важных для будущего страны", — рассказал заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

Форум "иВолга" уже более десяти лет служит важной площадкой для создания воспитательного процесса, в основе которого лежат духовно-нравственные ценности. Благодаря форуму молодые люди воплощают идеи в жизнь, находят единомышленников и создают инициативы на благо своей Родины.

"В этом году в форумах Росмолодежи примут участие более 5 тысяч участников Движения Первых, в том числе эксперты, наставники и родители. Одна из площадок, которую мы организуем совместно с Движением — форум "иВолга". В прошлом году конкурс на участие в его сменах составил рекордные 20 человек на место. В этом году ожидаем еще больше заявок. В программе, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, особое внимание мы уделим теме сохранения исторической памяти, ребята смогут лично собрать артефакты в сюжетной игре о подвигах наших Героев. Уверен, что форум позволит участникам разных возрастов получить новые знания, обрести новых друзей, найти вдохновение для реализации своих идей", — отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Слоган форума — "Мир меняют мечтатели вместе с "иВолгой" — форум не просто обучает, он формирует новое поколение, готовое к переменам, но с опорой и бережным отношением к прошлому. Стать ключевой площадкой для развития детей и молодежи — такую цель ставит перед собой "иВолга". В прошлом году форум объединился с Движением Первых.

"Форум "иВолга" — важная площадка для разработки и развития детских и молодежных проектов. В прошлом году она стала центром обобщения региональных и федеральных практик Движения Первых, позволила сформировать ряд перспективных инициатив. Уверен, участие наших активистов в программе этого года, позволит добиться еще более весомых результатов", — поделился председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

Форум объединит молодых людей из разных регионов страны на Мастрюковской поляне в Самарской области. В программе насыщенная образовательная программа, мастер-классы от ведущих экспертов, а также культурно-досуговые и спортивные мероприятия.

"иВолга" для Самарской области — это масштабная образовательная и воспитательная площадка, способствующая формированию зрелой и ответственной молодежи. Здесь молодые люди получат не только знания, но и ценностные ориентиры, позволяющие им выстраивать свою жизненную позицию в духе патриотизма, солидарности и уважения к обществу. Мы придаем большое значение таким событиям, ведь они способствуют формированию активной гражданской идентичности. Важно, что форум говорит с молодыми на современном языке, сочетая традиции и инновации", — сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Главной задумкой в этом году стало внедрение сюжетно-игровой модели, в которой образовательный процесс становится не теорией, а практикой с элементами погружения, ориентируясь на сохранение исторической памяти нашей страны.

Участники будут распределены по семи профилям: "Наука", "IT и цифровые технологии", "Патриотизм", "Культура и искусство", "Служба спасения", "Промышленный комплекс" и "Управление". В рамках этих профилей молодежь будет работать над прикладными задачами, изучать историю и биографию выдающихся россиян и разрабатывать коллективную концепцию "мечта молодежи России".

Одновременно с заявочной кампанией открылась регистрация в Детскую дирекцию Форума. Участники в возрасте от 14 до 17 лет получат возможность наравне с организаторами создавать программу мероприятия. В прошлом году участники Детской Дирекции работали во всех направлениях — от логистики до культурной программы, получив бесценный опыт организации крупных событий.

"На протяжении пяти дней участники Детской Дирекции будут находиться за кулисами масштабного события. Ребята получат возможность перенять опыт у профессионалов, будут выполнять первые серьезные задачи и прочувствуют миссию и смысл, которые вкладывает в форум большая команда. Уверена, что такая возможность вдохновит детей на новые достижения и поможет им стать не только лидерами в своих сообществах, но и настоящими проводниками смыслов в стране", — рассказала директор молодежного форума ПФО "иВолга" Кристина Гнатюк.

Традиционно участники будут проживать в туристических палатках на территории Фестивального города. На площадке также ежегодно создается Инклюзивный городок для участников с ограниченными возможностями здоровья.

На форуме будет организовано два грантовых конкурса. Первый — конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе. Второй — Росмолодежь.Гранты, где у участников будет возможность подать заявку и получить до 1 миллиона рублей на реализацию своей инициативы.

Подать заявку на участие в форуме можно на платформе Росмолодежь.Форумы до 30 мая. Для тех, кто хочет стать частью Детской Дирекции, отбор продлится до 15 мая по ссылке.

Организаторами молодежного форума Приволжского федерального округа "иВолга" выступают: правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Соорганизаторами Форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодежь.Форумы.