"Сохраненная память": в Самаре подвели итоги масштабного международного молодежного исторического форума к 80-летию Победы

В субботу, 5 апреля, в МТЛ "Арена" завершился международный молодежный исторический форум "Сохраненная память", ставший важным событием в преддверии 80-летия Великой Победы. Организаторами выступили правительство Самарской области и ВОД "Волонтеры Победы" при поддержке сторонников "Единой России" и национального центра исторической памяти при президенте РФ.

На протяжении четырех дней загородный комплекс "Циолковский" принимал более 300 участников из разных регионов России и зарубежных стран. Форум объединил четыре ключевые направления: от развития региональных и страновых добровольческих команд до создания современных медиапроектов.

Особое внимание уделялось практической составляющей — участники работали под руководством федеральных и региональных экспертов, Героев России и ветеранов, которые делились уникальным опытом. В программе были не только лекции, а также стратегические сессии и мастер-классы от ведущих специалистов в области исторического просвещения и медиа, а также игротехников.

Кульминацией форума стала панельная дискуссия "Молодежь как голос истории: новые форматы сохранения памяти", где обсуждались актуальные подходы к патриотическому воспитанию. В дискуссии приняли участие представители власти, общественные деятели и эксперты, которые обменялись мнениями о том, как сделать историческое наследие ближе и понятнее современной молодежи.

"Сегодня перед нами стоит важнейшая задача — сделать сохранение памяти о подвиге нашего народа важным для молодого поколения. Мы видим, как через волонтерские проекты, цифровые технологии и современные форматы молодые люди по-новому открывают для себя историю. Особенно важно, что сегодня молодежь сама становится творцом новых форматов патриотической работы — от создания цифровых архивов до организации "живых" уроков истории. Именно такой, искренний и современный подход позволяет сделать память не обязанностью, а осознанным выбором нового поколения", — отметила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы", председатель центрального совета сторонников партии "Единая Россия" Ольга Занко.

Первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов подчеркнул, что для Самарской области возможность принимать форум "Сохраненная память" имеет особое значение: "В западном мире стало "модно" переписывать историю, искажать факты, связанные с Великой Отечественной войной, и присваивать подвиги советского народа себе. Но мы помним, какой ценой завоевана великая Победа, обязаны сохранять эту память и передавать из поколения в поколения. Два города Самарской области носят звание городов трудовой доблести, Самара (Куйбышев) стала в годы Великой Отечественной войны запасной столицей страны, сюда эвакуировали многие заводы, учреждения культуры, здесь были стратегические объекты. Регион по праву гордится своей историей и ведет большую работу по ее сохранению. Международный форум является частью этой системной деятельности, призванной объединить лучшие практики и задать новые векторы патриотического воспитания".

Статс-секретарь — заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов в своем выступлении подчеркнул важность патриотического воспитания и интеграции современных технологий в создание проектов, посвященных сохранению исторической памяти: "Сегодня мы видим, как молодежь осознанно и глубоко подходит к вопросам сохранения исторической памяти. Это не просто инициативы — это личная позиция нового поколения, для которого патриотизм стал естественной частью мировоззрения. Когда студенты создают цифровые архивы фронтовых писем, а школьники разрабатывают VR-экскурсии по местам боевой славы — это показывает, что память о Победе живет не в учебниках, а в сердцах молодых людей. Для нас принципиально важно поддерживать такие инициативы. Именно поэтому мы расширяем возможности грантовых конкурсов, увеличиваем финансирование и выстраиваем систему сопровождения проектов. Эти ребята не просто предлагают идеи — они формируют новый язык исторической памяти, понятный их поколению".

Александр Борматов (позывной Искандер) — заместитель командира батальона "Буревестник" добровольческого корпуса, автор всероссийского проекта "Герои с нашего двора" отметил важность диалога между поколениями для сохранения истинной истории: "Народ, не знающий своей истории, не имеет будущего. Все встанет на свои места, когда молодежь будет не просто изучать наше прошлое, но и осознавать ценность великих побед, анализировать современные вызовы. Особенно важно их живое общение с ветеранами Великой Отечественной войны — нашими золотыми людьми, чей опыт настолько необходим нам сегодня. Когда есть возможность поговорить с парнями, теми, кто сейчас на передовой защищает Родину, — именно так формируется целостное мировоззрение. Ответы, которые ребята получают от этих достойнейших людей, особенно от ветеранов, помогают им выстраивать верные жизненные ориентиры. Это позволяет идти вперед, избегая ошибок, о которые спотыкаются те, кто пренебрегает уроками истории".

На торжественной церемонии закрытия были подведены итоги Форума. Благодарственным письмом президента Российской Федерации за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, награждены активисты Самарского регионального отделения ВОД "Волонтеры Победы": Александр Никитин, Ангелина Родионова и Полина Черячукина.

А также были объявлены победители публичных защит конкурса Росмолодежь.Гранты. Эксперты-наставники высоко оценили проектные инициативы, определили 11 победителей, которые будут рекомендованы к получению финансовой поддержки на общую сумму свыше 5,9 миллионов рублей. Среди них два проекта-победителя из Самарской области.

Виктория Хоркина из Самарской области представила марафон возможностей для муниципалитетов "Сохраняй историю вместе с грантом". Проект направлен на повышение уровня знаний и практических навыков лидеров и членов молодежных организаций, реализующих и планирующих к реализации свои патриотические инициативы. В рамках проекта планируется комплекс мероприятий для системной проработки патриотических инициатив участниками: выездные мероприятия в муниципалитеты с презентацией грантовых возможностей, онлайн-интенсив с тематическими блоками по подаче грантовой заявки, а также заключающий блок — фестиваль патриотических инициатив.

Еще один победитель публичных защит из Самарской области — проект Ирины Красновой. "Межмуниципальная площадка по сохранению исторической памяти "Маленький вклад в большую Победу", направленный на укрепление исторической связи между районами Самарской области через интерактивные форматы: онлайн-марафон для школьных команд с творческими заданиями о подвигах земляков, проектные сессии по созданию интерактивных выставок, выездные экспозиции в 13 муниципалитетах с участием 2000+ посетителей, а также методическая поддержка наставников. Проект поможет молодежи глубже узнать вклад каждого района в Победу и сформировать чувство общности.