"Сохраненная память" как площадка диалога поколений: в Самаре открылся международный патриотический форум

В четверг, 3 апреля, в Самарской области стартовал международный молодежный исторический форум "Сохраненная память", объединивший более 300 участников из регионов России и зарубежных стран.

На базе загородного комплекса "Циолковский" молодые активисты и эксперты обсудят актуальные подходы к сохранению исторической памяти в преддверии 80-летия Победы. Организаторами форума выступили правительство Самарской области и ВОД "Волонтеры Победы" при поддержке сторонников Единой России и национального центра исторической памяти при президенте РФ.

Форум открыла панельная дискуссия, в ходе которой приглашенные почетные гости обсудили роль молодежи в сохранении исторического наследия.

Дискуссия-открытие международного молодежного исторического форума "Сохраненная память" началась с приветственного обращения к участникам первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко: "Дорогие друзья! Приветствую участников международного молодежного исторического форума "Сохраненная память"! В преддверии юбилея Великой Победы в Самарской области собрались единомышленники, которые вносят большой вклад в сохранение исторической памяти. За долгие годы работы вы получили большой опыт в создании общественных инициатив, приуроченных к памятным датам, стали настоящей опорой и поддержкой для ветеранов Великой Отечественной войны, организовали большое количество событий в память о тех, кого уже нет с нами, но кто героически защищал нашу Родину. Текущий год объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитника Отечества. Перед вами открыты большие возможности оказаться в числе тех, кто будет транслировать важные исторические смыслы и заложит их в основу организации будущих событий, связанных с победами России. Общими усилиями и под руководством опытных наставников вам предстоит выбрать верные форматы для трансляции исторической правды нынешним и будущим поколениям, чтобы каждый помнил о великих подвигах наших предков. На форуме вы сможете вместе создать гражданско-патриотические проекты и предложить их к проведению в своих регионах в Год защитника Отечества, став наставниками для сообществ неравнодушных граждан. Уверен, что мероприятие будет организовано на достойном уровне. Желаю успехов!".

Герой России Максим Девятов обратился к участникам с важными словами: "Когда я смотрю на вас, то вижу ту же решимость, что была у наших дедов и прадедов, ту, которую наблюдал на СВО у бойцов. Ваш фронт — это фронт правды и памяти. Сохраняя историческую истину, вы защищаете будущее нашей страны. Помните — нет большего уважения к подвигу предков, чем честное продолжение их дела".

Особенно значимо участие Максима Девятова, Героя России, на открытии международного молодежного исторического форума "Сохраненная память". В рамках образовательной программы залы загородного комплекса "Циолковский" были переименованы в честь Героев России и Советского Союза из Самарской области. Один из залов назван в его честь.

Анастасия Рябова, исполнительный директор "Волонтеров Победы", подробно рассказала о концепции форума: "Сохраненная память — уникальная площадка, где соединяются теория и практика патриотической работы. В год 80-летия Великой Победы особенно важно объединить усилия молодежи из разных регионов и стран для сохранения исторической правды. Мы сознательно сделали программу максимально практико-ориентированной. Каждое направление работы — это не просто лекции, а лаборатория по созданию конкретных проектов. Уверена, что многие из этих инициатив будут реализованы в регионах и станут частью общероссийской программы празднования 80-летия Победы и Года защитника Отечества".

Наталья Рогова, министр молодежной политики Самарской области, подчеркнула важность проведения таких мероприятий: "Сегодня мы наблюдаем искренний интерес молодого поколения к истории нашей страны. Этот форум — не просто мероприятие, а мощный импульс для системной работы по патриотическому воспитанию. Каждый проект, который здесь будет создан, станет важным вкладом в подготовку к 80-летию Великой Победы. Особенно ценно, что участники приехали из разных регионов и стран, что позволяет обмениваться лучшими практиками".

Михаил Леонов, проректор Самарского университета и глава регионального отделения Российского исторического общества, отметил значимость форума с точки зрения исторической памяти: "Как историк, я особенно рад видеть, как профессиональное сообщество и молодежные организации находят общий язык. Современные технологии позволяют по-новому рассказывать о прошлом, но важно сохранять научную достоверность. Форум "Сохраненная память" создает уникальную среду, где академические знания соединяются с инновационными подходами в просветительской работе".

Также с приветственным словом в формате видеообращения к участникам на панельной дискуссии обратились Алексей Викторович Романов, Герой Российской Федерации, референт Управления президента Российской Федерации, а также Николай Константинович Имчук, ветеран Великой Отечественной войны.

Впереди у участников три дня интенсивной работы по ключевым направлениям. В треке "Руководители центров" лидеры волонтерских организаций будут разрабатывать стратегии развития добровольческого движения, разбирая успешные кейсы. Медиаспециалисты на направлении "Россия с любовью" освоят инструменты создания правдивого исторического контента под руководством ведущих экспертов. Особый интерес вызывает трек "Наследую Победу", где участники разработают интерактивные образовательные продукты с применением современных технологий или интерактивных форматов. Не менее важными станут дискуссии о традиционных ценностях и разработка социальных проектов для НКО в рамках направления "Ценности, которые нас объединяют".

Завершится форум 5 апреля торжественной церемонией в МТЛ "Арена", где будут объявлены лучшие патриотические проекты, поданные на конкурс "Росмолодежь.Гранты".