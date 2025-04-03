В Самарской области наградили победителей регионального этапа интеллектуальной олимпиады "IQ ПФО"

В конце марта завершился региональный отборочный этап окружной интеллектуальной олимпиады "IQ ПФО" среди студентов. В Самарской области в соревнованиях приняли участие более 250 студентов из высших учебных заведений, включая филиалы, и учебных заведений среднего профессионального образования.

Окружная интеллектуальная олимпиада проводится в три этапа: отборочный этап в учебном заведении, региональный и окружной финал.

В этом году региональный этап "IQ ПФО" проходил по семи направлениям — робототехника, парламентские дебаты, управленческие поединки, конкурс инженерных команд, "Что? Где? Когда?", управление беспилотными летательными аппаратами и программирование БПЛА.

В молодежном многофункциональном центре прошла церемония награждения победителей и призеров региональных отборочных соревнований окружной интеллектуальной олимпиады "IQ ПФО". На встрече присутствовали министр молодежной политики Самарской области Наталья Рогова, руководители направлений проекта "IQ Самара" и команда организаторов.

Наталья Рогова вручила награды студентам и поздравила ребят с заслуженными местами, пожелала не останавливаться на достигнутом и продолжать идти вперед к намеченным целям: "Поздравляю вас, финалисты регионального этапа интеллектуальной олимпиады "IQ ПФО", с блестящими результатами. Ваши достижения являются свидетельством упорства и таланта. Уверена, что вы продолжите демонстрировать такие же высокие результаты и в проектах, и в жизни. Желаю вам уверенности в своих силах и стремления к новым знаниям. Помните, что каждая победа — это лишь шаг на пути к большим свершениям!".

В конце встречи руководитель делегации Илья Анисимов объявил самую долгожданную новость — кто из участников отправится представлять регион на окружной интеллектуальной олимпиаде "IQ ПФО" в Саранске:

Робототехника:

1. Куксов Иван, Самарский университет

2. Леонов Егор, Самарский университет

Парламентские дебаты:

3. Толочко Илья, Университет "МИР"

4. Верещагин Глеб, Самарский университет

Конкурс инженерных команд:

5. Козлов Петр, Самарский университет

6. Кривецкий Иван, Самарский университет

7. Шарафутдинов Данил, Самарский университет

"Что? Где? Когда?":

8. Белов Егор, Самарский университет

9. Бугакова Анна, Самарский университет

10. Дядченко Евгения, Самарский университет

11. Макаренко Богдан, Самарский университет

12. Давыдов Матвей, Самарский университет

13. Ханенко Арсений, Самарский университет

Пилотирование БПЛА:

14. Сумальчиков Даниил, Поволжский государственный колледж

Программирование БПЛА:

15. Петров Артем, Поволжский государственный колледж

16. Пляшешников Александр, Поволжский государственный колледж

Управленческие поединки:

17. Прокофьева Мария, Самарский государственный институт культуры

18. Стифорова Виктория, Самарский государственный экономический университет

"Уже через три недели наша самарская делегация отправится в Саранск на окружной этап интеллектуальной олимпиады "IQ ПФО". В состав делегации вошли победители и призеры регионального этапа, продемонстрировавшие выдающиеся знания и навыки по направлениям олимпиады. Подготовка к окружной олимпиаде уже началась и проходит в активном режиме. Мы организуем дополнительные занятия и тренинги с наставниками и экспертами для участников, чтобы они могли максимально подготовиться к предстоящим соревнованиям. Также выражаю благодарность всем студентам, которые принимали участие в региональном отборочном этапе олимпиады "IQ ПФО". Рады будем встретиться с каждым на осенних соревнованиях проекта "IQ Самара" в 2025 году!", — поделился руководитель самарской делегации Илья Анисимов.

В 2025 году окружная интеллектуальная олимпиада "IQ ПФО" пройдет с 23 по 25 апреля в Саранске (Республика Мордовия).