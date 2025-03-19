Самарская область усиливает экспертный потенциал для поддержки молодежных проектов

В марте 2025 года подведены итоги двух ключевых отборов Росмолодежь.Гранты: сформирован новый состав экспертного совета и выбрана новая площадка для проведения грантового конкурса в регионе.

12 представителей Самарской области вошли в экспертный совет Росмолодежь.Гранты на 2025 год. Их задача — помогать молодым авторам в возрасте от 14 до 35 лет готовить социальные проекты для участия в грантовых конкурсах, где максимальная сумма поддержки достигает 1 миллиона рублей. Они прошли отбор на федеральном уровне и будут проводить обучающие лекции по социальному проектированию, консультировать авторов и помогать в подготовке заявок на гранты. Среди экспертов — как опытные наставники, так и новые лица, что позволит обогатить проектную экосистему региона свежими идеями.

"Мы рады, что у нас сформировано крепкое сообщество экспертов Росмолодежь.Гранты от Самарской области. Многие члены сообщества работают уже не первый год, и вместе мы провели огромную работу по развитию проектной деятельности в регионе. Также к нашей дружной команде присоединились и новые эксперты. Надеемся на плодотворное сотрудничество в 2025 году", — отметила Виктория Хоркина, координатор Росмолодежь.Гранты в Самарской области.

Артем Хусаинов, эксперт совета, подчеркнул: "Обновление состава — это старт для ярких проектов. Чем больше экспертов, тем доступнее становятся консультации для авторов, что особенно важно при подготовке заявок".

Параллельно регион победил в конкурсе на проведение очного этапа грантового конкурса в рамках премии "Студент года 2025". Это даст участникам шанс не только побороться за звание лучшего, но и презентовать свои проекты для получения финансирования.

"Ежегодно Конкурс "Студент года" развивается, трансформируется, становится лучше и интереснее для своих участников. В 2025 году очный этап Студента года, благодаря победе региона в Конкурсе на грантовые площадки от Росмолодежи, подарит конкурсантам новую возможность: реализацию собственных проектных идей на уровне региона", — подчеркнула Елена Кудашова, руководитель Центра поддержки проектов Агентства по молодежной политике Самарской области.

Для молодых авторов проектов и НКО Самарской области открыты два актуальных конкурса. До 23 марта 2025 года принимаются заявки на 1 сезон "Росмолодежь.Гранты по ссылке. Некоммерческие организации могут подать проекты до 10 апреля 2025 года в одной из пяти номинаций: #оживляя_историю (изучение и сохранение наследия), #помогая_своим (поддержка ветеранов), #воспитывая_характер (военно-патриотическое воспитание), #транслируя_ценности (патриотический контент), #укрепляя_сознание (противодействие экстремизму). Заявки для НКО принимаются по адресу.

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