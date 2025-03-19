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Молодежная политика Общество

Самарская область усиливает экспертный потенциал для поддержки молодежных проектов

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В марте 2025 года подведены итоги двух ключевых отборов Росмолодежь.Гранты: сформирован новый состав экспертного совета и выбрана новая площадка для проведения грантового конкурса в регионе.

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области

12 представителей Самарской области вошли в экспертный совет Росмолодежь.Гранты на 2025 год. Их задача — помогать молодым авторам в возрасте от 14 до 35 лет готовить социальные проекты для участия в грантовых конкурсах, где максимальная сумма поддержки достигает 1 миллиона рублей. Они прошли отбор на федеральном уровне и будут проводить обучающие лекции по социальному проектированию, консультировать авторов и помогать в подготовке заявок на гранты. Среди экспертов — как опытные наставники, так и новые лица, что позволит обогатить проектную экосистему региона свежими идеями.

"Мы рады, что у нас сформировано крепкое сообщество экспертов Росмолодежь.Гранты от Самарской области. Многие члены сообщества работают уже не первый год, и вместе мы провели огромную работу по развитию проектной деятельности в регионе. Также к нашей дружной команде присоединились и новые эксперты. Надеемся на плодотворное сотрудничество в 2025 году", — отметила Виктория Хоркина, координатор Росмолодежь.Гранты в Самарской области.

Артем Хусаинов, эксперт совета, подчеркнул: "Обновление состава — это старт для ярких проектов. Чем больше экспертов, тем доступнее становятся консультации для авторов, что особенно важно при подготовке заявок".

Параллельно регион победил в конкурсе на проведение очного этапа грантового конкурса в рамках премии "Студент года 2025". Это даст участникам шанс не только побороться за звание лучшего, но и презентовать свои проекты для получения финансирования.

"Ежегодно Конкурс "Студент года" развивается, трансформируется, становится лучше и интереснее для своих участников. В 2025 году очный этап Студента года, благодаря победе региона в Конкурсе на грантовые площадки от Росмолодежи, подарит конкурсантам новую возможность: реализацию собственных проектных идей на уровне региона", — подчеркнула Елена Кудашова, руководитель Центра поддержки проектов Агентства по молодежной политике Самарской области.

Для молодых авторов проектов и НКО Самарской области открыты два актуальных конкурса. До 23 марта 2025 года принимаются заявки на 1 сезон "Росмолодежь.Гранты по ссылке. Некоммерческие организации могут подать проекты до 10 апреля 2025 года в одной из пяти номинаций: #оживляя_историю (изучение и сохранение наследия), #помогая_своим (поддержка ветеранов), #воспитывая_характер (военно-патриотическое воспитание), #транслируя_ценности (патриотический контент), #укрепляя_сознание (противодействие экстремизму). Заявки для НКО принимаются по адресу.

Присоединиться к сообществу молодых проектировщиков и следить за новостями можно в официальной группе ВКонтакте.

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Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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