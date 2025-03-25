Самарская делегация отправилась на IV съезд Движения Первых в Москву

С 25 по 29 марта 2024 года в национальном центре "Россия" пройдет IV съезд Движения Первых, который соберет более двух тысяч участников из 89 регионов страны. Самарскую область на этом значимом событии представят 19 человек, успешно прошедших отбор и получивших высокие оценки от экспертов за свои достижения и портфолио.

Съезд Движения Первых — важнейшее событие, определяющее актуальные векторы развития всей воспитательной работы с детьми и молодежью в России. Он станет пространством для сотворчества основных участников воспитательного процесса — детей, родителей и наставников.

24 марта с Железнодорожного вокзала в Самаре делегация региона отправилась в столицу нашей Родины, чтобы представить Самарскую область на съезде. В составе делегации — члены Советов Первых, участники и победители всероссийского конкурса "Большая Перемена", а также представители общественных организаций, таких как Самарский союз молодежи и ЮНАРМИЯ. Также в делегацию вошли педагоги и представители родительского сообщества, которые являются главными наставниками участников Движения. Возглавляет делегацию председатель совета регионального отделения Движения Первых Кристина Гнатюк.

"Мы возлагаем большие надежды на нашу делегацию. Ведь именно они станут соавторами решений, принятых на Съезде, и своими действиями помогут в развитии каждого ребенка и взрослого, кто неравнодушен и хочет участвовать в Движении. Мы ожидаем, что ребята вернуться со Съезда вдохновленными и будут готовы внедрять полезные практики, полученные на съезде, на родной земле", — отметила заместитель председателя Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области по стратегическому развитию Олеся Мокеева.

В рамках Съезда будет подведен итог акции "елка желаний" и дан старт новому сезону всероссийского конкурса "Большая перемена" в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Участники посетят заседание Научно-методического совета и обсудят перспективные образовательные проекты.

Участников Движения ждет общеразвивающая и практическая программа: стратегические сессии, мастер-классы, панельные дискуссии и мотивационные встречи. А в рамках Финала Всероссийского конкурса "Родная игрушка" от Самарской области будет представлена миниатюрная модель LADA Aura, предоставленная в подарок АО "АВТОВАЗ".

"2025 год объявлен в Движении Первых Годом дружбы. Мы обменяемся наработками и мероприятиями, которые помогут ребятам из разных регионов стать ближе и дружнее. Уверен, что мы вернемся со съезда с множеством идей для развития детского и молодежного сообщества в нашем регионе", — подчеркнул Александр Бабенко, член федерального совета Первых от Самарской области.

Насыщенная деловая программа съезда включает заседание, на котором будут подведены итоги работы Движения в прошлом году и определены приоритетные направления развития. В рамках церемонии пройдет награждение победителей "Премии Первых", где будут отмечены самые яркие достижения участников.

Также важной частью съезда станет заседание рабочей группы международной ассоциации детских организаций (МАДО), где школьники из России и их сверстники из-за рубежа представят проекты по развитию международной ассоциации и форматы взаимодействия молодежи разных стран.

Церемония открытия Съезда состоится 26 марта, заседание съезда — 27 марта, а церемония закрытия запланирована на 28 марта.