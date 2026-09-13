Геннадий Котельников поздравил самарцев с Днем города

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН, Почетный гражданин Самары и Самарской области Геннадий Котельников поздравил жителей Самары с Днем города:
"Уважаемые жители Самары!
Искренне и сердечно поздравляю вас с Днем города!
В этом году Самара отмечает свой 440-летний день рождения. Сотни лет жители преумножали её славу, вносили значимый вклад в обеспечение безопасности и процветания нашей малой родины и Отечества.
Осенью 1941 года Куйбышев становится "запасной столицей" страны. Выпускаемые у нас легендарные штурмовики Ил-2 и Ил-10, реактивные снаряды для "Катюш", авиабомбы, подшипники для танков послужили орудием Победы. В 2020 году Самаре было присвоено почетное звание "Город трудовой доблести", чем все мы очень гордимся. В послевоенные годы город — мощный центр авиационной, ракетно-космической и нефтехимической отрасли страны.
Все эти достижения стали возможны благодаря самоотверженному труду самарцев и спокойной уверенности в своих силах, которой наделила нас величественная Волга. Она заложила в наш характер открытость миру и постоянное стремление идти вперед и развиваться.
Сегодня Самара сохраняет свои лидерские позиции как крупнейший промышленный и нефтехимический центр, космическая столица России и мощный научно-образовательный инновационный центр. Город вносит значимый вклад в достижение национальных целей развития страны, поставленных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.
За последние годы красавица-Самара преобразилась. Развитие областного центра в приоритете у правительства и губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева. Мы все видим и ощущаем: качество жизни в Самаре растет. Благодаря инициированной главой региона программе "Самара 450" нас ждут новые масштабные изменения к юбилею любимого города.
От всей души желаю всем самарцам дальнейших успехов и достижений в труде!
Крепкого здоровья, семейного тепла, благополучия и искренней гордости за родной город! Процветания Самаре!"
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.