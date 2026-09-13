Геннадий Котельников поздравил самарцев с Днем города

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН, Почетный гражданин Самары и Самарской области Геннадий Котельников поздравил жителей Самары с Днем города:

"Уважаемые жители Самары!

Искренне и сердечно поздравляю вас с Днем города!

В этом году Самара отмечает свой 440-летний день рождения. Сотни лет жители преумножали её славу, вносили значимый вклад в обеспечение безопасности и процветания нашей малой родины и Отечества.

Осенью 1941 года Куйбышев становится "запасной столицей" страны. Выпускаемые у нас легендарные штурмовики Ил-2 и Ил-10, реактивные снаряды для "Катюш", авиабомбы, подшипники для танков послужили орудием Победы. В 2020 году Самаре было присвоено почетное звание "Город трудовой доблести", чем все мы очень гордимся. В послевоенные годы город — мощный центр авиационной, ракетно-космической и нефтехимической отрасли страны.

Все эти достижения стали возможны благодаря самоотверженному труду самарцев и спокойной уверенности в своих силах, которой наделила нас величественная Волга. Она заложила в наш характер открытость миру и постоянное стремление идти вперед и развиваться.

Сегодня Самара сохраняет свои лидерские позиции как крупнейший промышленный и нефтехимический центр, космическая столица России и мощный научно-образовательный инновационный центр. Город вносит значимый вклад в достижение национальных целей развития страны, поставленных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

За последние годы красавица-Самара преобразилась. Развитие областного центра в приоритете у правительства и губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева. Мы все видим и ощущаем: качество жизни в Самаре растет. Благодаря инициированной главой региона программе "Самара 450" нас ждут новые масштабные изменения к юбилею любимого города.

От всей души желаю всем самарцам дальнейших успехов и достижений в труде!

Крепкого здоровья, семейного тепла, благополучия и искренней гордости за родной город! Процветания Самаре!"