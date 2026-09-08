Экс-глава самарского минграда Андрей Грачев назначен замом губернатора Челябинской области

Андрей Грачев, возглавлявший министерство градостроительной политики Самарской области, назначен заместителем губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
Как сообщает правительство Челябинской области, в должности вице-губернатора Андрей Грачев будет курировать министерство архитектуры, градостроительной деятельности и комплексного развития территорий, министерство строительства и инфраструктуры, министерство дорожного хозяйства и транспорта, Главное управление государственного строительного надзора и Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области.
Напомним, Андрей Грачев работал в Самарской области с января 2025 г. по май 2026 года. Сначала он возглавил минстрой, а затем созданное министерство градостроительной политики. В мае стало известно о его отставке в связи с переходом на новое место работы.
До Самарской области Грачев трудился в администрации Геленджика, где занимал пост заместителя главы по вопросам инвестиционного развития, архитектуры, строительства, муниципального земельного контроля и земельных отношений. Курировал разработку генплана города, а также правил землепользования и застройки.
В СМИ сообщалось, что Андрей Грачев является сыном бывшего вице-президента ПАО "ГМК "Норильский никель" Андрея Грачева.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.