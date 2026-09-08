Экс-глава самарского минграда Андрей Грачев назначен замом губернатора Челябинской области

Андрей Грачев, возглавлявший министерство градостроительной политики Самарской области, назначен заместителем губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Как сообщает правительство Челябинской области, в должности вице-губернатора Андрей Грачев будет курировать министерство архитектуры, градостроительной деятельности и комплексного развития территорий, министерство строительства и инфраструктуры, министерство дорожного хозяйства и транспорта, Главное управление государственного строительного надзора и Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Напомним, Андрей Грачев работал в Самарской области с января 2025 г. по май 2026 года. Сначала он возглавил минстрой, а затем созданное министерство градостроительной политики. В мае стало известно о его отставке в связи с переходом на новое место работы.

До Самарской области Грачев трудился в администрации Геленджика, где занимал пост заместителя главы по вопросам инвестиционного развития, архитектуры, строительства, муниципального земельного контроля и земельных отношений. Курировал разработку генплана города, а также правил землепользования и застройки.

В СМИ сообщалось, что Андрей Грачев является сыном бывшего вице-президента ПАО "ГМК "Норильский никель" Андрея Грачева.