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Молодежная политика Общество

В Самаре завершилась Всероссийская школа подготовки инструкторов студенческих отрядов проводников

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре прошла Всероссийская школа инструкторов и командных составов студенческих отрядов проводников, организованная Самарским региональным отделением Российских студенческих отрядов Самарской области совместно с АО "Федеральная пассажирская компания". В обучении приняли участие более 70 человек из 36 регионов России. По итогам школы на основе собеседований и оценок экспертов составлен рейтинг, который станет основой для формирования штата инструкторов, отвечающих за организацию летних пассажирских перевозок на железной дороге.

Программа школы включала изучение функционала инструкторов, их должностных обязанностей, а также лекции по документообороту, командообразованию и организации культурно-массовых мероприятий. "На образовательной площадке прошло знакомство с функционалом инструктора студенческих поездных бригад. По итогам школы на основе собеседований и оценок специалистов составлен рейтинг, опираясь на который будет сформирован штат инструкторов, которые будут помогать в организации летних пассажирских перевозок на железной дороге", — пояснил Алексей Новоселов, руководитель штаба студенческих отрядов Самарской области. 

Алексей Потейко, заместитель Председателя Наблюдательного совета РСО, подчеркнул значимость мероприятия: "В преддверии майских перевозок мы традиционно проводим основополагающее мероприятие для всего студенческого отряда проводников РСО — это школа инструкторов всего направления, важнейшая точка отсчета, отбор ответственных ребят, кто для себя решил это лето провести в должности инструктора, отвечая за большое количество ребят, организовывая их лучшее лето и создавая для них условия безопасного труда. Мы видим растущий интерес к работе инструкторами и уверены, что по итогам этой школы нам удастся сформировать лучшую команду штаба Всероссийского студенческого отряда проводников и сделать так, чтобы трудовое лето в любой точке страны для любого проводника студенческих отрядов было безопасным, качественным, интересным и незабываемым".

В 2025 году более 50 инструкторов будут сопровождать работу студентов-проводников на пяти всероссийских проектах в Москве, Санкт-Петербурге, Адлере, Екатеринбурге и Ижевске.

Участники студенческих отрядов Самарской области каждый год имеют право бесплатно обучиться и пойти работать  не только инструктором или проводником. При прохождении определенного обучения бойцы могут работать в детских лагерях, на строительных объектах, заниматься рыбообработкой в любой точке нашей страны.

Российские студенческие отряды остаются крупнейшим молодежным трудовым движением: с 1959 года в нем приняли участие более 20 миллионов человек. 

Чтобы присоединиться к движению РСО, получить бесплатную рабочую профессию и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить форму на сайте https://rso63.ru/ или в группе ВКонтакте по ссылке https://vk.com/rsosamara?from=groups.

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Последние комментарии

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Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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