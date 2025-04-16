В Самаре завершилась Всероссийская школа подготовки инструкторов студенческих отрядов проводников

В Самаре прошла Всероссийская школа инструкторов и командных составов студенческих отрядов проводников, организованная Самарским региональным отделением Российских студенческих отрядов Самарской области совместно с АО "Федеральная пассажирская компания". В обучении приняли участие более 70 человек из 36 регионов России. По итогам школы на основе собеседований и оценок экспертов составлен рейтинг, который станет основой для формирования штата инструкторов, отвечающих за организацию летних пассажирских перевозок на железной дороге.

Программа школы включала изучение функционала инструкторов, их должностных обязанностей, а также лекции по документообороту, командообразованию и организации культурно-массовых мероприятий. "На образовательной площадке прошло знакомство с функционалом инструктора студенческих поездных бригад. По итогам школы на основе собеседований и оценок специалистов составлен рейтинг, опираясь на который будет сформирован штат инструкторов, которые будут помогать в организации летних пассажирских перевозок на железной дороге", — пояснил Алексей Новоселов, руководитель штаба студенческих отрядов Самарской области.

Алексей Потейко, заместитель Председателя Наблюдательного совета РСО, подчеркнул значимость мероприятия: "В преддверии майских перевозок мы традиционно проводим основополагающее мероприятие для всего студенческого отряда проводников РСО — это школа инструкторов всего направления, важнейшая точка отсчета, отбор ответственных ребят, кто для себя решил это лето провести в должности инструктора, отвечая за большое количество ребят, организовывая их лучшее лето и создавая для них условия безопасного труда. Мы видим растущий интерес к работе инструкторами и уверены, что по итогам этой школы нам удастся сформировать лучшую команду штаба Всероссийского студенческого отряда проводников и сделать так, чтобы трудовое лето в любой точке страны для любого проводника студенческих отрядов было безопасным, качественным, интересным и незабываемым".

В 2025 году более 50 инструкторов будут сопровождать работу студентов-проводников на пяти всероссийских проектах в Москве, Санкт-Петербурге, Адлере, Екатеринбурге и Ижевске.

Участники студенческих отрядов Самарской области каждый год имеют право бесплатно обучиться и пойти работать не только инструктором или проводником. При прохождении определенного обучения бойцы могут работать в детских лагерях, на строительных объектах, заниматься рыбообработкой в любой точке нашей страны.

Российские студенческие отряды остаются крупнейшим молодежным трудовым движением: с 1959 года в нем приняли участие более 20 миллионов человек.

Чтобы присоединиться к движению РСО, получить бесплатную рабочую профессию и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить форму на сайте https://rso63.ru/ или в группе ВКонтакте по ссылке https://vk.com/rsosamara?from=groups.