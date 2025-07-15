Форум "иВолга" продолжает прием заявок на грантовые конкурсы

Продолжается прием заявок на участие в грантовых конкурсах в рамках Молодежного форума Приволжского федерального округа "иВолга" платформы "Росмолодежь.Форумы".

Участники смогут побороться за возможность реализовать свои идеи при поддержке Росмолодежи.Гранты и Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО. Кроме того, ведется прием заявок на конкурс "Молодежные медиа ПФО" - для авторов видеопроектов о жизни региона.

В рамках Молодежного форума "иВолга" реализуются сразу три грантовых конкурса, предоставляя участникам возможность не только воплотить собственные проекты в жизнь, но и получить экспертную поддержку, признание и ресурсы для масштабирования идей.

Грантовый конкурс "Росмолодежь.Гранты" открыт для всех участников форума. Подать заявку можно до 18 июля на платформе ФГАИС "Молодежь России" myrosmol.ru. Победители получат финансовую поддержку в размере до 1 млн рублей. Программа охватывает 18 направлений, включая добровольчество, просвещение, культуру, экологию, медиа, спорт, патриотическое воспитание и развитие креативных индустрий.

Конкурс молодежных проектов Приволжского федерального округа на предоставление грантов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО проводится специально для участников из регионов округа. Инициативы, направленные на развитие патриотизма, укрепление семейных ценностей, сохранение исторической памяти и межнационального согласия, могут получить поддержку до 500 тыс. рублей. Подать заявку можно до 16 июля на сайте Конкурсы.рф.

Отдельное внимание уделено медиасфере. Конкурс "Молодежные медиа ПФО" предоставляет авторам видеопроектов из регионов округа возможность показать социально значимые ролики о жизни своей территории. Для участия необходимо до 22 июля опубликовать видеоработу в социальной сети "ВКонтакте" с хештегом #иВолгамедиа25 и направить ссылку в сообщения официального сообщества форума. Победителей ждут призовой фонд в размере 200 тыс. руб. и возможность освещать главные события округа.

Защита проектов участников пройдет с 25 по 27 июля на Мастрюковской поляне в рамках форума, а имена победителей объявят во время церемонии закрытия - 28 июля.

"Грантовые конкурсы на "иВолге" - не просто возможность получить средства на реализацию проекта. Это полноценная поддержка - от первичной идеи до выхода на серьезный социальный эффект. Мы создаем условия, в которых участники получают сопровождение от экспертов конкурсов, проходят подготовку и, главное, чувствуют веру в свою инициативу. За этими конкурсами - настоящие истории изменений и конкретных результатов. Для нас важно, чтобы каждый участник понимал: у него есть шанс сделать что-то важное для своей страны - и для этого есть команда, которая поможет", - подчеркнула директор Молодежного форума ПФО "иВолга" Кристина Гнатюк.