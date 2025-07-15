Конкурс "Цифровой марафон" объединил 110 тыс. россиян из всех регионов страны

Завершился конкурс "Цифровой марафон", в котором приняли участие 110 тыс. россиян из всех регионов страны. Начинающие участники сделали первые шаги в ИТ и искусственном интеллекте (AI), а опытные — профессионально поработали с алгоритмами. 60 лучших вышли в финал, и девять из них стали победителями — по трое в категориях "Новичок", "Исследователь" и "Эксперт". Организатор конкурса — Сбер, соорганизаторы — "Школа 21" и "Нетология".
65% участников конкурса зарегистрировались как "Новички", 25% участвовали как "Исследователи", и 10% выбрали самую сложную категорию "Эксперт". 49% участников конкурса девушки и 51% мужчины. Самым популярным языком программирования, как и в прошлом году, стал Python — его выбрали 60% участников конкурса. В общей сложности участники программировали в течение 150 дней на всех этапах "Цифрового марафона".
В этом году в платформу "Цифрового марафона" впервые интегрировали нейросетевую модель GigaChat от Сбера. В финале конкурса участники ее использовали для разработки интеллектуальных агентов. Нейросеть GigaChat помогла участникам на пути к решающему соревнованию: проанализировала результаты на втором и третьих этапах конкурса и составила индивидуальный план подготовки для каждого финалиста.
Победителей конкурса поздравили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:
"Поздравляю всех участников конкурса "Цифровой марафон"! Марафон бежали 110 тысяч участников — это потрясающее число людей. И 60 финалистов, которые сегодня в этом зале, — настоящие "марафонцы", преодолевшие сложную дистанцию. Мне кажется, что главный результат сегодняшнего марафона — это каждый из вас. Создавая самих себя, выстраивая различные черты характера, вы строите собственное будущее и будущее нашей страны. Вы будете очень востребованы на рынке. Хочу пожелать вам удачи на жизненном пути и веры в себя. Никогда не допускайте отчаяния, даже когда будете сталкиваться с поражениями, ведь они тоже важный этап на пути к вашим жизненным целям. Поздравляю вас от всей души и желаю удачи!".
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил значимость цифровых компетенций для любой профессии в современном мире и подчеркнул высокую роль конкурса для их развития у специалистов.
Валерий Фальков, глава Минобрнауки России:
"Конкурс важен в первую очередь для понимания того, какую роль цифровые навыки играют в современном мире. Сегодня нет профессии, вида деятельности, где бы не потребовались цифровые компетенции".
Финал конкурса проходил в московском кампусе "Школы 21". В нем участвовали "Исследователи" и "Эксперты", которые набрали максимальное количество баллов на предыдущих этапах. Финальное задание состояло из технической и функциональной частей и заключалось в разработке интеллектуального агента. Всего за 9 часов участники написали код, который прошёл автоматическую проверку.
Владислав Елисеев, победитель "Цифрового марафона" в категории "Эксперт":
"Я познакомился с цифровыми технологиями в 7-м классе — в школе предложили поработать с кодом. Сначала я просто учился его переписывать, потом стал писать сам. В итоге связал свою жизнь с ИТ — учусь по направлению "Прикладная информатика и математика". В "Цифровом марафоне" я участвовал впервые, очень понравился игровой формат и то, что все этапы были максимально приближены к реальности. Сложности меня даже вдохновляли! Узнав о своей победе, я очень удивился, и, конечно, обрадовался. Дальше — больше, ведь эта сфера перспективная, постоянно развивается и привносит что-то новое в жизни людей".
Победители в категориях "Исследователь" и "Эксперт" выиграли денежные призы. Лучшие "Новички" стали обладателями умных девайсов Сбера. Победители во всех категориях также получили сертификаты на обучение от "Нетологии".
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